"Moramo da shvatimo da će to trajati": Terzić se oglasio poslije poraza, sve podsjetio kakav je tim poveo

Selektor Zoran Terzić istakao je da ostaje žal zbog načina na koji je Srbija završila učešće na Svjetskom prvenstvu u odbojci.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije se borila, ali je posustala u finišu. Srpske odbojkašice su poslije poraza od Holandije u osmini finala Svjetskog prvenstva morale da predaju tron nekoj drugoj reprezentaciji, a poslije bolno izgubljenog meča, oglasio se i selektor Zoran Terzić. Istakao je trener nacionalnog tima da je u ekipi veliki broj novih igračica, te da je to proces stvaranja ekipe nešto što će trajati.

Mogli smo da vidimo silnu želju na licima djevojka, suze poslije meča pokazale su da je tuga ogromna, ali jednostavno je bilo teško bez najbolje na svijetu - Tijane Bošković. Poslije poraza selektor Zoran Terzić je rekao: "Sigurno da ne mogu da budu specijalno pozitivni utisci u ovom momentu, jer nismo baš navikli da odlazimo u ovoj ranoj fazi sa Svjetskog prvenstva. Sa druge strane, da ne pominjemo izostanak Tijane Bošković, igrali smo utakmicu kao što sam i očekivao, čak i malo bolju."

"U smislu da smo u svim elementima nadigrali ekipu Holandije i po broju poena u napadu, blokerskih poena, servis aseva, u svemu smo ih nadigrali... Utakmicu smo izgubili zbog grešaka i naše je da radimo na tome, da se nerviramo. Moramo da shvatimo da je to proces koji traje neko vrijeme. Igračice od 20-ak godina koje prvi put igraju za reprezentaciju, a nosioci su igre, logično je da prave određene greške u određenim momentima i to je normalna stvar."

Selektor Terzić je još dodao: "Vrlo sam zadovoljan kako je meč izgledao i uopšte našom igrom još od prijateljskog turnira u Kini, pa sve do danas, osim meča sa Japanom. Mislim da smo odigrali najbolje što u ovom momentu ova ekipa može da igra. Ostaje naravno žal za tim što se desilo protiv Kameruna, to je nešto što se dešava u sportu, ali ne možeš da prežališ kad se desi tebi, naravno. To sam igračicama i rekao poslije utakmice, da je ova ekipa pokazala da ima dobar potencijal i da se u narednim akcijama od njih očekuju opet medalje", završio je Zoran Terzić.