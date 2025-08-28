Prvi snimak Tijane Bošković poslije povrede: Najbolja na svijetu ohrabrila naciju, da li ovo znači povratak?

Tijana Bošković pojavila se na rođendanu saigračice Hene Kurtagić poslije poraza od Japana.

Izvor: Screenshot/Facebook/@Odbojkaški savez Srbije

Povreda Tijane Bošković na Svjetskom prvenstvu u odbojci mnoge je zabrinula. Nema jasnih potvrda kada bi najbolja odbojkašica svijeta mogla da se vrati na teren, ali ako se po jutru dan poznaje - Tijana samostalno hoda i bilo bi lijepo kada bismo je vidjeli što prije na terenu.

Srbija je zakazala susret za petak od 12 sati sa Holandijom u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva na kojem brani titulu. Ovo će tradicionalno biti težak meč, pošto se ove dvije reprezentacije redovno bore u neizvjesnim susretima, a Srbiji bi mogao predstavljati problem i izostanak Boškovićeve. U ranoj fazi drugog seta protiv reprezentacije Kameruna najbolja odbojkašica svijeta nezgodno je doskočila i tom prilikom povrijedilča zglob, te nije poznato kada će ponovo na teren.

Međutim, Odbojkaški savez imao je lijepe vijesti za navijače srpskog tima, na instagram profilu podijelili su video u kojem je Tijana Bošković, samostalno hoda i došla je na rođendan mlade saigračice Hene Kurtagić koja je proslavila 21. rođendan. U opisu stoji: "Specijalan gost na torti."

Poslije utakmice protiv Japana bilo je gotovo nemoguće ne proslaviti rođendan mlade odbojkašice. "Svojom pojavom i laganom šetnjom prva odbojkašica svijeta najbolje pokazuje kako se oporavlja, ali još uvijek se ni ne nagađa kada bi ponovo mogla na teren", jasno stoji u opisu objave.

Jedino što je trenutno poznato je da povreda nije teže prirode, a to je konstatovao i selektor Zoran Terzić. "Situacija je takva da hvala Bogu to nije teža povreda, Tijana će vrlo brzo biti spremna za treninge i utakmice. To 'vrlo brzo' je neki period i teško je prognozirati da li će to biti za četiri, sedam ili 15 dana. To niko ne zna, ali hajde da pokušamo da bez nje prođemo osminu finala, pa da joj damo poslije toga još četiri dana odmora, pauze i vremena za terapije, pa da se nadamo da će moći da igra poslije toga", kazao je Terzić za sajt Odbojkaškog saveza Srbije.