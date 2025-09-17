Kako odbojkaši Srbije mogu u osminu finala na Svjetskog prvenstva?

Reprezentacija Srbije pred sobom ima težak zadatak u Japanu.

Srbija se pobjedom nad Kinom na Svjetskom prvenstvu u odbojci spasila ispadanja sa turnira, ali ostaje pitanje da li može u dalju fazu takmičenja? Pred "orlovima" je meč protiv reprezentacije Brazila, koji je na programu u noći između srijede i četvrtak u četiri sata poslije ponoći i već je jasno da je to težak zadatak za srpski tim.

Srbija je munjevito startovala protiv Kine isto to primijenila i na drugi set, dok se srpski tim mučio u trećem i igrao na razliku. Ipak, pobjeda je napokon pripisana Srbiji i ono što je važno - bilo je to u tri seta. Međutim, koji dan ranije, srpska ekipa poražena je od Češke, takođe maksimalnim rezultatom, pa je i to ostavilo traga u grupi H.

Jedno je sigurno - Srbiji je potrebna pobjeda, ali i pored toga nije sigurno da će se srpska ekipa plasirati u dalju fazu takmičenja, jer će rezultat u meču Kina - Češka bili od velike važnosti. Ako Srbija protiv Brazila osvoji dva seta, a Kina pobijedila 3:0 to bi bilo dovoljno za prolazak "orlova" u dalju fazu. U slučaju da Kina slavi u tijesnom susretu, a da rezultat bude 3:2, odluka bi bila donijeta u poen količniku između Srbije i Češke.

Definitivno ispadanje Srbije je zagarantovano samo ako srpski tim bude poražen od Brazila, a Češka ostvari pobjedu nad Kinom.

Šta će se dogoditi ako timovu budu ravnopravni u broju bodova?

U slučaju da sve ekipe budu ravnopravne u broju bodova gledaće se set količnik - ukupan broj dobijanih setova, biće podijeljen sa ukupnim brojem izgubljenih setova. U slučaju da i ta opcija donese izjednačenje primijeniće se poen količnik, količnik ukupno osvojenih poena i izgubljenih poena. I na kraju, moguće se odlučiti ekipu koja ide u dalju fazu takmičenja na osnovu međusobnog rezultata, u slučaju da u prve dvije opcije nema rješenja.

