Čudo Srbije poslalo kući svjetsku silu u odbojci: Najgori rezultat ikad, uzalud cijela zemlja čekala jedan set

Dramatičnim krajem grupne faze Svjetskog prvenstva režiran je nevjerovatan scenario. Srbi su heroji, a Brazilci tragičari - i nisu jedini.

Izvor: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia

Odbojkaška reprezentacija Brazila ispala je sa Svjetskog prvenstva porazom protiv Srbije. Nevjerovatnim spletom okolnosti, srpski tim je ispratio kući ekipu koja nikad u 21. vijeku nije otišla kući bez medalje. To je prava razmjera senzacije koju su napravili srpski reprezentativci.

Poslije šokantnog poraza protiv Srbije, Brazilcima je u četvrtak popodne bilo potrebno da Kinezi osvoje bar set protiv Češke, ali oni u tome nisu uspjeli, već su izgubili rezultatom 24:26, 19:25, 18:25. Na taj način, Srbija je prošla kao prvoplasirana u grupi, drugoplasirana je Češka, a Brazil je treći, iako ima isti skor kao i dve prvoplasirane, 2-1. Posljednjeplasirana je Kina sa učinkom 0-3.

Trebalo bi istaći još jedan podatak - da je Brazil od 1978. godine samo jednom završio turnir prije polufinala - 1994. godine u Grčkoj. Govorimo o 10 uzastopnih svjetskih prvenstava. U tom nizu, Brazilci su u ovom vijeku postajali šampioni tri puta zaredom - 2002, 2006. i 2010, potom dva puta gubili u finalu od Poljske (2014. i 2018), a 2022. su u Poljskoj pobijedili Slovence u borbi za bronzu.

Iako je Italija aktuelni svjetski šampion i ima četiri titule prvaka svijeta, Brazil se može pohvaliti većim brojem medalja na svjetskim prvenstvima, jer ih ima sedam, dve više od Italijana.

Kako su Brazilci otišli kući? Nije kriva samo Srbija

Brazilce nije koštao samo poraz protiv Srbije, već i to što su Srbi i Česi pobijedili Kineze sa 3-0 u setovima, a oni su im dopustili jedan osvojeni, 3-1. Interesantan je i podatak da je svih pet preostalih mečeva u grupi riješeno "sa nulom", samo je u tom bilo 3-1.

1. kolo: Srbija - Češka 0:3, Brazil - Kina 3:1

2. kolo: Brazil - Češka 3:0, Srbija - Kina 3:0

3. kolo: Brazil - Srbija 0:3, Češka - Kina 3:0

Na kraju je redoslijed u grupi bio ovakav:

Srbija 2-1 Češka 2-1 Brazil 2-1 Kina 0-3

