Srbija poslije haosa dobila protivnika u osmini finala: Filipinci slavili pobjedu, a onda šok!

Na dramatičan način završen je duel Filipina i Irana na prvenstvu svijeta u odbojci.

Izvor: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia

Odbojkaška reprezentacija Srbije saznala je ime protivnika u osmini finala Svjetskog prvenstva.

"Orlovi" će za plasman među osam najboljih timova igrati protiv Irana, drugoplasiranog tima iz grupe A, međutim malo je nedostajalo da dođe do drugačijeg raspleta...

Ključni meč u ovoj grupi igrali su upravo Iranci protiv Filipina, inače domaćina ove planetarne odbojkaške smotre. Domaća selekcija je u petom setu, kod rezultata 19:18, osvojila poen iz bloka i uslijedilo je neopisivo slavlje na terenu i tribinama. Vjerovali su tada svi u dvorani da su Filipini izborili nastup u osmini finala, ali je potom uslijedio hladan tuš...

Iranci su zatražili čelendž, misleći da se Kim Malabunga "upecao". I bili su u pravu - reprezentativac Filipina je dotakao mrežu, pa je nastavljena drama, u kojoj se bolje snašli Iranci i na kraju peti set riješili rezultatom 22:20.

Utakmica osmine finala između Srbije i Irana igra se 23. septembra, a pobjednik ovog dvomeča će se u četvrtfinalu sastati sa boljim iz duela Tunisa i Češke.

