logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija poslije haosa dobila protivnika u osmini finala: Filipinci slavili pobjedu, a onda šok!

Srbija poslije haosa dobila protivnika u osmini finala: Filipinci slavili pobjedu, a onda šok!

Autor Dragan Šutvić
0

Na dramatičan način završen je duel Filipina i Irana na prvenstvu svijeta u odbojci.

Odbojka Filipini Iran dramatičan kraj Izvor: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia

Odbojkaška reprezentacija Srbije saznala je ime protivnika u osmini finala Svjetskog prvenstva.

"Orlovi" će za plasman među osam najboljih timova igrati protiv Irana, drugoplasiranog tima iz grupe A, međutim malo je nedostajalo da dođe do drugačijeg raspleta...

Ključni meč u ovoj grupi igrali su upravo Iranci protiv Filipina, inače domaćina ove planetarne odbojkaške smotre. Domaća selekcija je u petom setu, kod rezultata 19:18, osvojila poen iz bloka i uslijedilo je neopisivo slavlje na terenu i tribinama. Vjerovali su tada svi u dvorani da su Filipini izborili nastup u osmini finala, ali je potom uslijedio hladan tuš...

Iranci su zatražili čelendž, misleći da se Kim Malabunga "upecao". I bili su u pravu - reprezentativac Filipina je dotakao mrežu, pa je nastavljena drama, u kojoj se bolje snašli Iranci i na kraju peti set riješili rezultatom 22:20.

Utakmica osmine finala između Srbije i Irana igra se 23. septembra, a pobjednik ovog dvomeča će se u četvrtfinalu sastati sa boljim iz duela Tunisa i Češke.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Odbojka filipini Iran Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC