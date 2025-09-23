Odbojkaši Srbije danas igraju za četvrtfinale SP: Sve o meču s Iranom

Danas od 14 časova odbojkaši Srbije igraju s Iranom za četvrfinale Svjetskog prvenstva.

Izvor: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije obradovala je navijače senzacionalnom pobjedom nad Brazilom (3:0) kojom je prošla dalje i izbacila "karioke" sa Svjetskog prvenstva, ali ovo nije kraj. Odbojkaši Srbije danas od 14 časova igraju osminu finala Svjetskog prvenstva protiv Irana, uz direktan prenos na RTS.

Prema kladionicama, Srbija je veliki favorit u ovom duelu i nadamo se da će odbojkaši odigrati baš kao što su protiv Brazila i Kine, a ne kao protiv Češke koja im je nanijela jedini poraz do sada.

Što se tiče Iranaca, nisu moćni kao nekada, ali su upisali pobjede nad Filipinima i Tunisom za prolaz dalje. Jedini poraz nanio im je Egipat, pa zbog toga treba da budemo optimisti. Uz to, statistika je na strani "orlova" - Iran i Srbija su u posljednjih deset godina odigrali 12 susreta, a selekcija Srbije bila je bolja osam puta. Posljednji duel 25. juna ove godine pripao je Iranu 3:1.

Takođe, već polako gledamo i ka ostatku žreba, gdje bi potencijalno mogli da igraju opet sa Česima u četvrtfinalu.

Ko igra za Srbiju?

Selektor "orlova" George Krecu, inače Rumun, prvi put predvodi Srbiju na Svjetskom prvenstvu i na Filipine poveo je 14 igrača, a evo i o kome se radi.

Tehničari : Nikola Jovović, Vuk Todorović;

: Nikola Jovović, Vuk Todorović; Korektori : Dražen Luburić, Dušan Nikolić;

: Dražen Luburić, Dušan Nikolić; Blokeri : Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Vladimir Gajović;

: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Vladimir Gajović; Primači: Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić, Veljko Mašulović, Nikola Brborić;

Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić, Veljko Mašulović, Nikola Brborić; Libero: Stefan Negić.

Kako izgleda žrijeb Svjetskog prvenstva?

Već znamo tri od četiri para četvrtfinala, a nakon duel Tunis - Češka i Srbija - Iran saznaćemo i koja su to još dva tima u konkurenciji za medalje. Ovako izgledaju parovi četvrtfinala:

24. seprtembar:

Italija - Belgija

Poljska - Turska

25. septembar:

SAD - Bugarska

Srbija/Iran - Tunis/Češka