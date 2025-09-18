Bernardo Rezende pred meč sa Srbijom saznao za smrt majke

Selektor Brazila Bernardo Rezende saznao je za smrt majke uoči utakmice protiv Srbije na Svjetskom prvenstvu.
Slavni odbojkaši stručnjak Bernardo Rezende (66) plakao je pred meč protiv Srbije na Svjetskom prvenstvu zbog smrti majke. Dvostruki olimpijski šampion i trostruki šampion sveta saznao je vijest neposredno prije utakmice i nakon izlaska sa terena primao je izjave saučešća i poruke ohrabrenja svojih saradnika.
Prema informacijama medija, saznao je da mu je majka preminula samo nekoliko minuta prije utakmice u kojoj je Srbija ostvarila senzacionalnu pobjedu i nanijela Brazilu jedan od najtežih poraza u istoriji reprezentacije - za eliminaciju i najgori rezultat na svjetskim prvenstvima decenijama unazad.
Majka slavnog trenera imala je 91 godinu.
❗️Kilka godzin przed rozpoczęciem trwającego właśnie meczu z reprezentacją Serbii, w wieku 91 lat, zmarła mama selekcjonera brazylijskiej kadry Bernardo Rezende...— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub)September 18, 2025
Sam Rezende otrzymał tę informację na kilkanaście minut przed rozpoczęciem spotkania o awans do fazy pucharowej.…pic.twitter.com/zDEDSbHI1J
Bernardo Rezende član je odbojkaške "Kuće slavnih" i i selektor je Brazila bio u dva navrata, najprije od 2001. do 2017, pa od 2023. Svojevremeno je bio veliki igrač, osvajač olimpijskog i svjetskog srebra, kao i bronze na Svjetskom kupu, a onda je kao selektor napravio svjetsku silu.
Pod njegovim vođstvom, Brazilci su naslijedili SR Jugoslaviju na olimpijskom tronu 2004. u Atini i ponovo postali olimpijski šampioni i u Rio De Žaneiru 2016, na oduševljenje svoje nacije. U međuvremenu su bili srebrni u Pekingu 2008. i u Londonu 2012.
Takođe, već Rezende je stvorio i tim koji je postajao šampion svijeta 2002, 2006. i 2010, a potom osvojio srebro u Poljskoj 2014. Uz to, čak sedam puta je predvodio Brazilce to titule u Ligi nacija, kao i dva puta na Svjetskom kupu.
I povrh toga, Rezende je donio Brazilu medalje i kao selektor ženske reprezentacije - bronzu sa Olimpijskih igara 1996. i 2000, kao i srebra sa Svjetskog prvenstva 1994. i Svjetskog kupa 1995.
Njegov sin Bruno (39) takođe je poznati odbojkaš i osvajač Olimpijskih igara u Rio De Žaneiru, kao i srebra iz Pekinga iz Londona - pod vođstvom svog oca.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!