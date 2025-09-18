logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bernardo Rezende pred meč sa Srbijom saznao za smrt majke

Bernardo Rezende pred meč sa Srbijom saznao za smrt majke

Autor Dragan Šutvić
0

Selektor Brazila Bernardo Rezende saznao je za smrt majke uoči utakmice protiv Srbije na Svjetskom prvenstvu.

Selektoru Brazila umrla majka prije utakmice sa Srbijom Izvor: Twitter/@volleytrails/Printscreen

Slavni odbojkaši stručnjak Bernardo Rezende (66) plakao je pred meč protiv Srbije na Svjetskom prvenstvu zbog smrti majke. Dvostruki olimpijski šampion i trostruki šampion sveta saznao je vijest neposredno prije utakmice i nakon izlaska sa terena primao je izjave saučešća i poruke ohrabrenja svojih saradnika.

Prema informacijama medija, saznao je da mu je majka preminula samo nekoliko minuta prije utakmice u kojoj je Srbija ostvarila senzacionalnu pobjedu i nanijela Brazilu jedan od najtežih poraza u istoriji reprezentacije - za eliminaciju i najgori rezultat na svjetskim prvenstvima decenijama unazad.

Majka slavnog trenera imala je 91 godinu.

Bernardo Rezende član je odbojkaške "Kuće slavnih" i i selektor je Brazila bio u dva navrata, najprije od 2001. do 2017, pa od 2023. Svojevremeno je bio veliki igrač, osvajač olimpijskog i svjetskog srebra, kao i bronze na Svjetskom kupu, a onda je kao selektor napravio svjetsku silu.

Pod njegovim vođstvom, Brazilci su naslijedili SR Jugoslaviju na olimpijskom tronu 2004. u Atini i ponovo postali olimpijski šampioni i u Rio De Žaneiru 2016, na oduševljenje svoje nacije. U međuvremenu su bili srebrni u Pekingu 2008. i u Londonu 2012.

Takođe, već Rezende je stvorio i tim koji je postajao šampion svijeta 2002, 2006. i 2010, a potom osvojio srebro u Poljskoj 2014. Uz to, čak sedam puta je predvodio Brazilce to titule u Ligi nacija, kao i dva puta na Svjetskom kupu.

I povrh toga, Rezende je donio Brazilu medalje i kao selektor ženske reprezentacije - bronzu sa Olimpijskih igara 1996. i 2000, kao i srebra sa Svjetskog prvenstva 1994. i Svjetskog kupa 1995.

Njegov sin Bruno (39) takođe je poznati odbojkaš i osvajač Olimpijskih igara u Rio De Žaneiru, kao i srebra iz Pekinga iz Londona - pod vođstvom svog oca.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Odbojka Brazil Bernardo Rezende

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC