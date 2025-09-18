Bernardo Rezende pred meč sa Srbijom saznao za smrt majke

Selektor Brazila Bernardo Rezende saznao je za smrt majke uoči utakmice protiv Srbije na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Twitter/@volleytrails/Printscreen

Slavni odbojkaši stručnjak Bernardo Rezende (66) plakao je pred meč protiv Srbije na Svjetskom prvenstvu zbog smrti majke. Dvostruki olimpijski šampion i trostruki šampion sveta saznao je vijest neposredno prije utakmice i nakon izlaska sa terena primao je izjave saučešća i poruke ohrabrenja svojih saradnika.

Prema informacijama medija, saznao je da mu je majka preminula samo nekoliko minuta prije utakmice u kojoj je Srbija ostvarila senzacionalnu pobjedu i nanijela Brazilu jedan od najtežih poraza u istoriji reprezentacije - za eliminaciju i najgori rezultat na svjetskim prvenstvima decenijama unazad.

Majka slavnog trenera imala je 91 godinu.

❗️Kilka godzin przed rozpoczęciem trwającego właśnie meczu z reprezentacją Serbii, w wieku 91 lat, zmarła mama selekcjonera brazylijskiej kadry Bernardo Rezende...



Sam Rezende otrzymał tę informację na kilkanaście minut przed rozpoczęciem spotkania o awans do fazy pucharowej.…pic.twitter.com/zDEDSbHI1J — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub)September 18, 2025

Bernardo Rezende član je odbojkaške "Kuće slavnih" i i selektor je Brazila bio u dva navrata, najprije od 2001. do 2017, pa od 2023. Svojevremeno je bio veliki igrač, osvajač olimpijskog i svjetskog srebra, kao i bronze na Svjetskom kupu, a onda je kao selektor napravio svjetsku silu.

Pod njegovim vođstvom, Brazilci su naslijedili SR Jugoslaviju na olimpijskom tronu 2004. u Atini i ponovo postali olimpijski šampioni i u Rio De Žaneiru 2016, na oduševljenje svoje nacije. U međuvremenu su bili srebrni u Pekingu 2008. i u Londonu 2012.

Takođe, već Rezende je stvorio i tim koji je postajao šampion svijeta 2002, 2006. i 2010, a potom osvojio srebro u Poljskoj 2014. Uz to, čak sedam puta je predvodio Brazilce to titule u Ligi nacija, kao i dva puta na Svjetskom kupu.

I povrh toga, Rezende je donio Brazilu medalje i kao selektor ženske reprezentacije - bronzu sa Olimpijskih igara 1996. i 2000, kao i srebra sa Svjetskog prvenstva 1994. i Svjetskog kupa 1995.

Njegov sin Bruno (39) takođe je poznati odbojkaš i osvajač Olimpijskih igara u Rio De Žaneiru, kao i srebra iz Pekinga iz Londona - pod vođstvom svog oca.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!