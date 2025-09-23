logo
Htjeli da pokradu Srbiju na Svjetskom prvenstvu: Sudije se pravile da ne vide, odbojkaši odmah skočili

Htjeli da pokradu Srbiju na Svjetskom prvenstvu: Sudije se pravile da ne vide, odbojkaši odmah skočili

0

Odbojkaši Srbije ne daju na sebe. Probale su sudije da ih pokradu na Svjetskom prvenstvu, ali oni to nisu dozvolili.

Probali da porkadu Srbiju na Svetskom prvenstvu.jpg Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Nevjerovatnu situaciju vidjeli smo sredinom prvog seta meča Srbije i Irana u osmini finala Svjetskog prvenstva u odbojci. Sudije su očigledno pogriješile na štetu Srbije, a onda nisu htjele to da priznaju.

Pri rezultatu 9:9 svirale su sudije tehničaru Nikoli Jovoviću da je prešao preko mreže rukom, ali je selektor Srbije George Krecu je na nagovor svojih igrača odmah tražio vidio provjeru.

Stala je igra, a kada smo vidjeli da na snimku jasno prsti Jovovića stoji na svojoj strani mreže sudije su rekle da je čelendž neuspješan. Pogledajte kako su onda reagovali reprezentativci Srbije:

Pogledajte

00:34
Probali da porkadu Srbiju na Svetskom prvenstvu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Pojurili su svi naši igrači ka sudiji, a najburnije je reagovao upravo Jovović. Jedva je Dražen Luburić smirio svoje saigrače i sam prišao arbitru. Vidjeli smo dugu raspravu, a nakon ubjeđivanja ipak je tim Srbije uspio da ubijedi sudije da su pogriješili. Kada je poen ponovljen uzeli su ga i do kraja seta je Srbija izdržala i povela je sa 1:0.

Tagovi

Odbojka Srbija Iran

