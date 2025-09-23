Htjeli da pokradu Srbiju na Svjetskom prvenstvu: Sudije se pravile da ne vide, odbojkaši odmah skočili

Odbojkaši Srbije ne daju na sebe. Probale su sudije da ih pokradu na Svjetskom prvenstvu, ali oni to nisu dozvolili.

Nevjerovatnu situaciju vidjeli smo sredinom prvog seta meča Srbije i Irana u osmini finala Svjetskog prvenstva u odbojci. Sudije su očigledno pogriješile na štetu Srbije, a onda nisu htjele to da priznaju.

Pri rezultatu 9:9 svirale su sudije tehničaru Nikoli Jovoviću da je prešao preko mreže rukom, ali je selektor Srbije George Krecu je na nagovor svojih igrača odmah tražio vidio provjeru.

Stala je igra, a kada smo vidjeli da na snimku jasno prsti Jovovića stoji na svojoj strani mreže sudije su rekle da je čelendž neuspješan. Pogledajte kako su onda reagovali reprezentativci Srbije:

Pogledajte 00:34 Probali da porkadu Srbiju na Svetskom prvenstvu

Pojurili su svi naši igrači ka sudiji, a najburnije je reagovao upravo Jovović. Jedva je Dražen Luburić smirio svoje saigrače i sam prišao arbitru. Vidjeli smo dugu raspravu, a nakon ubjeđivanja ipak je tim Srbije uspio da ubijedi sudije da su pogriješili. Kada je poen ponovljen uzeli su ga i do kraja seta je Srbija izdržala i povela je sa 1:0.