Odbojkašice Srbije saznale protivnike na Evropskom prvenstvu

Odbojkašice Srbije saznale termine utakmica na Evropskom prvenstvu 2026. godine

Izvor: MN PRESS

Ženska reprezentacija Srbije u odbojci, aktuelni vicešampion Evrope, igraće na Evropskom prvenstvu 2026. godine u B grupi u Brnu, u Češkoj. Seniorke Srbije će prvi meč odigrati u petak, 21. avgusta od 14.00 časova protiv Austrije, drugi u nedjelju, 23. avgusta protiv Češke od 19.00 časova, a treći u ponedjeljak, 24. avgusta od 19.00 časova protiv Bugarske.

Odbojkašice Srbije će potom četvrtu utakmicu u B grupi odigrati u srijedu, 26. avgusta od 19.00 časova protiv Grčke, a posljednju, petu protiv Ukrajine u četvrtak, 27. avgusta od 16.00 časova.

U D grupi u Geteborgu igraće Švedska, Italija, Francuska, Slovačka, Hrvatska i Crna Gora. U osmini finala će igrati selekcije iz B i D, odnosno A i C grupe.

U A grupi u Istanbulu igraće Turska, Poljska, Njemačka, Slovenija, Letonija i Mađarska, a u C grupi u Bakuu Azerbejdžan, Portugal, Holandija, Belgija, Španija i Rumunija.

Plasman u osminu finala izboriće po 4 reprezentacije iz svake grupe.

Evropsko prvenstvo 2026. će se odigrati od 21. avgusta do 6. septembra. Utakmice osmine finala i četvrtfinala igraće se u Istanbulu, u Turskoj i u Brnu u Češkoj, a polufinala i utakmice za medalje u Istanbulu.