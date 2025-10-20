logo
Cijeli svijet se poklonio Ivanu Miljkoviću: Postao tek treći Srbin koji je ušao među "besmrtne"

Cijeli svijet se poklonio Ivanu Miljkoviću: Postao tek treći Srbin koji je ušao među "besmrtne"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Legendarni srpski odbojkaš Ivan Miljković i zvanično je primljen u Kuću slavnih i tako mu je ukazana velika čast

Ivan Miljković u Kući slavnih Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ivan Miljković (46) primljen je i zvanično u odbojkašku Kuću slavnih. Na svečanosti koja je održana u Holiouku (Masačusets, Amerika), legendarni srpski odbojkaš dobio je veliko priznanje. Na svečanosti su bili mnogi asovi, a Ivan je tako postao treći Srbin kome je ukazana ova čast.

Prije njega u Kuću slavnih primljeni su Nikola i Vanja Grbić, a Ivan nije krio oduševljenje kada je i zvanično primljen među "besmrtne". Prilikom govora zahvalio se svima koji su mu pomogli i uticali na njegovu karijeru, prvenstveno porodici, saigračima i trenerima.

Zajedno sa Miljkovićem primljene su i odbojkašice Rosa Garsija Rivas iz Perua i Frančeska Pićinini iz Italije, odbojkaš Dimitar Karov iz Bugarske, zatim Laura Ludvig iz Njemačka i Kent Stefes iz SAD, laureati u odbojci na pijesku, Jirgen Vagner, trener u odbojci na pijesku, Bari Kuzner iz Australije u paraodbojci i Giljermo Vili Paredes, odbojkaški sudija iz Argentine.

Šta je sve osvojio Ivan Miljković?

Čuveni srpski odbojkaš Ivan Miljković osvojio je sa reprezentacijom čak 16 medalja i ne samo to. Njegov transfer bio je najskuplji u istoriji odbojke, a gdje god je igrao ostavio je veliki trag.

Poslije Partizana, zaigrao je za Lube, pa je bio u Rimu, a onda u Olimpijakosu. Pet godina proveo je u Fenerbahčeu. U Svjetskoj ligi odigrao je 120 utakmica i jedini je igrač u istoriji koji ima četiri MVP priznanja.

  • Olimpijske igre - zlato (2000 - Sidnej)
  • Svjetsko prvenstvo - srebro (1998 - Tokio) i bronza (2010 - Rim)
  • Evropsko prvenstvo - dva zlata (2001 - Ostrava i 2011 - Beč) i tri bronze (1999 - Beč, 2005 - Rim, 2007 - Moskva)
  • Svjetska liga - četiri srebra (2003 – Madrid, 2005 – Beograd, 2008 – Rio de Žaneiro, 2009 – Beograd) i dvije bronze (2002 – Belo Horzonte, 2004 – Rim)
  • Svjetski Kup šampiona - bronza (2001 - Tokio)
  • Svjetski Kup - bronza (2003 - Tokio)

Tagovi

Ivan Miljković Odbojka Kuća slavnih

