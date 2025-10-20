logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Velikim slovima pisalo da navijam za Partizan": Bojan Janić nam otkrio kako je šokirao navijače Zvezde

"Velikim slovima pisalo da navijam za Partizan": Bojan Janić nam otkrio kako je šokirao navijače Zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor MONDO podkast "Priča za medalju"
0

Srpski odbojkaš Bojan Janić se u MONDO podkastu "Priča za medalju" prisjetio anegdote iz perioda u Crvenoj zvezdi, pa je Andiji Geriću ispričao kako je izgledao susret sa navijačima tima u kojem je igrao, dok je javnost uveliko znala da je veliki navijač Partizana.

Bojan Janić igrao za Crvenu zvezdu a navija za Partizan Izvor: MN PRESS, Stefan Stojanović / MONDO

Bojan Janić je profesionalnu karijeru započeo u Crvenoj zvezdi i mada je opšte poznato da je proslavljeni odbojkaš navijač Partizana, to ga nije spriječilo da bilježi ozbiljne rezultate u crveno-bijelom dresu. Janić se u MONDO podkastu "Priča za medalju" prisjetio anegdote iz perioda u Zvezdi i trenutka kad je u jednom dnevnom listu osvanuo naslov "Navijam za Partizan". Kako je i sam priznao, susret sa "delijama" nije bio uzbudljiv, ali je na kraju priča dobila potpuni preokret.

Bojan Janić u podkastu "Priča za medalju"
Izvor: MONDO

Ti navijaš za Partizan, a igrao si u Zvezdi, kako je to izgledalo, da li si imao probleme?

"Postojao je jedan trenutak, igrao sam u Zvezdi kao klinac i igrali smo neko polufinale, baš protiv Vojvodine. U jednom dnevnom listu vikendom su na srednjoj strani imali veliki intervju s nekim budućim sportistima, velikim nadama. I pola strane sam bio ja, koji igram u Zvezdi, a pola strane je bilo Nikola Rosić koji igra u Partizanu", započeo je Janić priču o susretu sa navijačima Crvene zvezde u MONDO podkastu "Priča za medalju".

"Oni su mene tad pitali za koga navijam, ja nisam htio da lažem, da se foliram, pa sam rekao 'navijam za Partizan'. Oni su to stavili u naslov - preko duple srednje strane je pisalo 'navijam za Partizan' još je stajao i uzvičnik", kroz smijeh se prisjetio Janić.

Kako je izgledao susret sa "delijama"?

Nastavio je Janić anegdotu i Andiji Geriću objasnio kako je izgledao susret sa navijačima Crvene zvezde, koji u početku ni najmanje nisu bili ljubazni prema mladom odbojkašu. "Majko mila, igramo sutradan na Banjici polufinale protiv Vojvodine, dolaze 'slaninari', navijači Voše koji ti sve po spisku s jedne strane. A na našoj strani se načičkalo jedno desetak mladih navijača Zvezde koji sjede, baš blizu naše klupe, jer je takva dvorana na Banjici."

"Kad smo na tajm-autu ili na pauzi između setova i kad priđem, to je haos. Samo čekam da preskoče ogradu i da me izudaraju. Ali držim neku distancu, trudim se da slušam trenera, da se koncentrišem, ali ne možeš, on je na metar i po od mene i urla mi u facu."

"A onda sam meč loptu ja pogodio i tad smo pobijedili 3:2. I oni izletjeli na teren i krenuli da trče ka meni. Mislio sam da je gotovo. Međutim, oni su me zagrlili i kažu 'Brate, nema veze što si grobar, svaka čast.' Mislim da mi je bilo poštenije da kažem da sam 'grobar' nego da se foliram, da kažem da navijam OFK-u ili tako neki treći klub", kroz osmijeh je ispričao Janić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Odbojka Bojan Janić OK Crvena zvezda OK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC