Praznik odbojke u Modriči: Šampion krenuo pobjedom

Komšijski derbi na startu nove sezone Premijer lige BiH opravdao očekivanja.

Izvor: Promo/OK Modriča-Novoprom

Dueli odbojkaša Modriče i Napretka uvijek su privlačili pažnju, a tako je bilo i sinoć na otvaranju nove sezone u Premijer ligi BiH.

U komšijskom derbiju, koji je odigran u Sportskoj dvorani u Modriči pred prepunim tribinama, gosti iz Odžaka upisali su pobjedu rezultatom 3:1, te tako u odbranu šampionske titule krenuli trijumfalno.

OK MODRIČA-NOVOPROM - OK NAPREDAK ODŽAK 1:3 (14:25, 24:26, 26:24, 20:25)

Pružili su domaći dostojan otpor favorizovanom Napretku, ali do iznenađenja ipak nisu mogli. Nakon veoma lošeg otvaranja meča i gubitka prvog seta ubjedljivom razlikom (14:25), Modričani su zaigrali mnogo bolje. Ipak, i drugi set otišao je na stranu rivala (24:26), nakon čega su domaći uspjeli da se vrate i identičnim rezultatom osvoje treći set i smanje na 1:2. Međutim, ponestalo je snage u završnici, pa su odbojkaši iz Odžaka rezultatom 25:20 okončali derbi starih rivala.

Podsjetimo, u prvoj sezoni zajedničke odbojkaške lige 2005/06. titulu su osvojili odbojkaši Modriča Optime, a sezonu kasnije prvak BiH postao je Napredak. Uslijedio je period bez trofeja za ova dva odbojkaška bh. velikana, vidjeli smo dominaciju Kaknja, pa brčanske Mladosti, na kraju i Radnika iz Bijeljine, da bi se prošle sezone šampionska titula vratila u Odžak.

U prvom kolu nove sezone gostujući trijumf upisao je i Kakanj 73 protiv Borca (3:0), dok su pred domaćom publikom do pobjeda došli Ilidža protiv Ljubinja te Domaljevac protiv Tempa, identičnim rezultatom 3:1. Zbog odustajanja nekadašnjeg šampiona Radnika od takmičenja, Premijer liga BiH ove sezone brojaće samo devet klubova, pa je na startu prvenstva slobodna bila ekipa sarajevske Bosne.

PREMIJER LIGA BIH - 1. KOLO:

Modriča-Novoprom - Napredak 1:3

Ilidža - Ljubinje 3:1

Domaljevac - Tempo 3:1

Borac - Kakanj 73 0:3

Slobodna: Bosna