BL Volej ostaje u Premijer ligi uprkos besparici: "Tražimo hitan sastanak sa nadležnima"

Autor Dragan Šutvić Izvor Glas Srpske
Banjalučke odbojkašice i dalje će igrati u elitnom bh. rangu.

Ženski odbojkaški klub Banja Luka Volej nastaviće da se takmiči u Premijer ligi BiH uprkos teškoj finansijskoj situaciji.

Banjalučke igračice nisu otputovale na meč prvog kola protiv Gacka, branioca titule, pa im je prijetio poraz službenim rezultatom. Gatački premijerligaš je, međutim, prihvatio da se utakmica odigra u nekom drugom terminu, a klub iz Banjaluke oglasio se saopštenjem, pojasnivši cjelokupnu situaciju.

"Smatramo da su naše igračice, treneri i svi članovi kluba zaslužili priliku da se bore na najvišem takmičarskom nivou, bez obzira na okolnosti koje nas trenutno pritiskaju. U cilju pronalaska održivog rješenja, uputićemo hitan zahtjev za sastanke sa predstavnicima nadležnih institucija – prvenstveno Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, kao i Gradske uprave Banjaluka. Vjerujemo da zajedničkim naporima možemo naći način da se prevaziđu postojeće teškoće. Uprava Kluba će u narednom periodu uložiti dodatne napore kako bi se pronašla sredstva za stabilno funkcionisanje ekipe, ali je jasno da bez podrške institucija neće biti moguće dugoročno očuvati kontinuitet rada jednog od najuspješnijih ženskih sportskih kolektiva u gradu. Pozivamo nadležne da pokažu da im je stalo — da ne dozvolimo da se uruši sistem koji godinama donosi sportske uspjehe, afirmiše mlade sportistkinje i predstavlja Banjaluku u najboljem svjetlu na domaćoj i međunarodnoj sceni", navedeno je u saopštenju koje je prenio Glas Srpske.

BL Volej je u prošloj sezoni bio sedmoplasirani nakon ligaškog dijela, ali je uspio preko drugoplasiranog Igmana da se domogne polufinala plej-ofa, u kojem je eliminisan od gradskog rivala Borca.

(mondo.ba)

