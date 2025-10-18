logo
Poznati odbojkaš pao u komu poslije oporavka u bazenu

Autor G.A. Izvor mondo.rs
0

Saber Kazemi, odbojkaš iz Irana, nalazi se u indukovanoj komi, nakon što je izgubio svijest u bazenu.

Iranski odbojkaš Saber Kazemi u komi Izvor: Yohei Osada / AFLO / Profimedia

Odbojkaš Saber Kazemi (26), koji nosi dres Al Rajana iz Katara, izgubio je svijest u bazenu dok je radio na oporavku od treninga. Mladi Irac odmah je prebačen bolnicu, a ubrzo zatim i prebačen u stanje indukovane kome.

Kazemi se trenutno nalazi na odjeljenju intenzivne njege u bolnici u Dohi. Dobra strana medalje je činjenica da su organi odbojkaša iz Irana zdravi, a to podrazumijeva srce, pluća i jetru. Lekari i dalje prate situaciju.

Oglasio se i prvi čovjek Odbojkaškog saveza Irana Sejed Milad Tagavi, koji je otkrio da je u kontaktu sa ljudima iz Katara i da će učiniti sve kako bi se reprezentativac ove zemlje oporavio. On je naglasio i da je od kolege Alije el-Gavarija tražio da lično nadgleda negu mladog odbojkaša i ako je potrebno, da ga prebaci u najopremljeniju bolnicu u Dohi.

Kazemi je sa reprezentacijom Irana osvojio Azijsko prvenstvo 2021. u Japanu, potom na Azijskim igrama dva puta bio prvak, najprije 2018, a onda opet 2022.

Odbojka

