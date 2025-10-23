Odžak pokazao da je grad odbojke: Odigran istorijski meč, grčki velikan ipak prejak za Napredak

U prvom kolu kvalifikacija za CEV Ligu šampona Napredak iz Odžaka nije imao snage da pruži veći otpor favorizovanom Olimpijakosu.

Izvor: Promo/OK Napredak Odžak

Grčki velikan Olimpijakos očekivano je slavio protiv Napretka iz Odžaka u prvom kolu kvalifikacija za CEV Ligu šampiona.

Nije najbolji bh. tim imao snage da se odupre favorizovanim Grcima, koji su u Odžaku ostvarili maksimalan trijumf 3:0 (25:21, 25:9, 25:17), te tako jednom nogom već sada zakoračili u drugo kolo kvalifikacija.

Ipak, publika u Odžaku, koja je ispunila dvoranu SSC Pere Zečevića, imala je priliku da uživa u borbi svojih ljubimaca protiv jedne od najjačih evropskih ekipa.

Najveći otpor Odžačani su pružili u prvom setu, gdje su imali i vođstvo, ali protiv kvalitetnog rivala nije se moglo. U drugom setu viđena je potpuna dominacija gostiju, koji su odbojkašima Napretka prepustili samo devet poena, dok je u posljednjem setu domaćin ponovo odigrao nešto bolje, ali više od časnog poraza nije uspio da ostvari.

Izvor: Promo/OK Napredak Odžak

Aleksandar Atanasijević bio je najefikasnij igrač susreta sa 14 poena, dok je još jedan srpski internacionalac iz redova Olimpijakosa imao zapažen nastup - Aleksandar Nedeljković osvojio je 11 poena. U poraženom timu bolji od ostalih bio je Andrej Ristić, koji je kao Atanasijević imao 14 poena.

"Sinoć je naša dvorana bila prepuna i disala kao jedno, prepuno srce i atmosfera koju ćemo pamtiti zauvijek. Znali smo da nas čeka prejak protivnik, ali ova utakmica nije bila samo o rezultatu. Bila je to nagrada i zahvala svima vama koji ste uz nas sve ove godine – našim Odžačanima, prijateljima iz susjednih gradova, onima koji su došli iz Hrvatske i Srbije samo da nas bodre. Ovo je bilo za vas! Za sve one koji su vjerovali, navijali, pomagali, nosili Napredak u srcu", poručili su iz Napretka.

Pogledajte najzanimljivije detalje iz Odžaka:

Revanš susret na program je 30. oktobra.