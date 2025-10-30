logo
Preminuo iranski odbojkaš (26): Prvu šansu dobio kod Igora Kolakovića

Preminuo iranski odbojkaš (26): Prvu šansu dobio kod Igora Kolakovića

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Iran tuguje zbog smrti odbojkaša Sabera Kazemija.

preminuo saber kazemi Izvor: Yohei Osada / AFLO / Profimedia

Užasne vijesti dolaze iz Irana, preminuo je Saber Kazemi. Iranski 26-godišnji odbojkaš je kao član Al Rajana u Kataru doživio srčani udar. Ljekari su mu se danima borili za život, ali na kraju nevjerovatni sportista nije izdržao.

Kazemi je u karijeri igrao u Iranu, Turskoj, Kataru i Indoneziji, a za Iran je igrao od U19 nivoa Osvojio je dva puta Azijske igre i jednom Azijsko prvenstvo sa Iranom, a debitovao je 2018. godine kod selektora Igora Kolakovića.

Najbolja godina u karijeri bila mu je 2021. Tada je sa Iranom osvojio Azijsko prvenstvo čiji je bio MVP, a sa Fulad Sirijanom je osvojio i azijsko prvenstvo klubova čiji je takođe bio najbolji odbojkaš.

(MONDO)

