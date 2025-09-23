logo
"Patimo na novom početku, izgubili smo Ivovića": Selektor Georg Krecu se oglasio poslije eliminacije Srbije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Odbojkaši Srbije ispali su sa Svjetskog prvenstva, a poslije poraza se oglasio selektor Goerge Krecu koji je analizirao ono što se dogodilo.

srbija ispala sa svjetskog prvenstva oglasio se krecu Izvor: Printscreen/Arena Sport

Srbija je završila učešće na Svjetskom prvenstvu. Odbojkaši su poslije drame i pet odigranih setova poraženi od Irana - 23:25, 25:19, 24:26, 25:22, 15:9. Ni to što su dva puta vodili u setovima nije bilo dovoljno "orlovima" za prolaz u četvrtfinale. Poslije tog meča je izjavu dao selektor George Krecu.

"U pojedinim momentima smo žurili da završimo poene što prije. Nedostajao nam je jedan dobar servis da ih uhvatimo u četvrtom setu. Mislim da nekoliko lopti u ovakvim mečevima može da promijeni mnogo toga", rekao je Krecu o meču.

Upitan je i da analizira kako je izgledala srpska ekipa u ovoj godini, tačnije od kada je on došao na kormilo srpskog nacionalnog tima.

"Nije tako sjajna godina, ali smo na novom početku, na početku morate da patite, nama se to desilo. Ovi momci sa kojima smo igrali na ovom turniru su odigrali prvi put zajedno, četiri utakmice. Tokom cijelog leta smo radili sa mlađim momcima, da bi se iskusniji vratili. Čekamo taj trenutak kada ćemo imati kompletan tim. Kao i sve ostale ekipe, desi se nešto, izgubili smo Ivovića. Bilo je ovo dugačko ljeto koje je uticalo na sve. Srećan sam što su igrači ostali zajedno, povezali se kao tim", zaključio je Krecu.

