"Sjeo sam s trenerom na kafu i rekao - ovako ne može": Poslije ovih riječi Bojan Janić promijenio cijeli sistem

Bojan Janić je u MONDO podkastu "Priča za medalju" Andriji Geriću ispričao kako je u Kini uspio da trenera nagovori na novi sistem treniranja, koji je dao efekta, pa je čitava ekipa cijelu godinu vježbala na isti način kao prvog dana.

Izvor: Stefan Stojanović / MONDO

Odbojkaš Bojan Janić je tokom igračke karijere igrao u mnogo klubova širom svijeta. Kako i sam kaže svuda je bilo grozno, ali iz svakog mjesta nosi posebne uspomene. Tako je u MONDO podkastu "Priča za medalju" otkrio kako su izgledali treninzi u Kini, igrao je u Šangaju u sezoni 2013/14, a gostujući kod Andrije Gerića prisjetio se anegdote u kojoj je u novom klubu godinu dana imao svaki dan isti trening i to onaj koji je sam predložio treneru.

Kako je izgledalo igrati odbojku u Kini?

"Kina je bila drugačija, ta vremenska razlika gdje nemaš kontakt sa svojim, ti uveče ideš da spavaš, oni se bude i obrnuto. Internet veza je bila slabija, muka je bila kad gledam Partizan u Evroligi, stalno sjecka. Što se tiče grada, bili smo malo izolovani, živjeli smo sat vremena od centra pa smo morali puno da putujemo. Igrao sam sa dvojicom stranca, sa Italijanom Savanijem i dečkom iz Amerike Davidom Lijem, ali liga je bila zanimljiva", započeo je Janić.

Otkrio je Janić i čudan sistem treniranja u Kini, a onda i objasnio kako je promenio tamošnji način razmišljanja. "Iskustvo je bilo zanimljivo, mi smo im promenili sistem, jer se tamo trenira osam sati dnevno, kao da si u fabrici. Došao sam nakon što su ova dvojica stranaca stigla, oni su sedam dana ranije bili tamo."

Kako je Janić promijenio sistem treniranja u Kini?

"Dolazim u novi klub i zatičem u hotelu dvojicu stranaca koji igraju sa mnom kako piju kafu prije treninga - oni plaču. Kažu čekali smo tebe jer smo zajedno jači, da pokušamo da promijenimo nešto, jer ne možemo da izdržimo ovo. Odradio jedan taj trening, vidio sam na šta to liči, potpuno je bespotrebno, kao da te u košarci neko tjera da zakucavaš dva sata iz sve snage."

Izvor: Stefan Stojanović / MONDO

"Onda smo sjeli sa trenerom, koji je bio super lik, a ova dvojica nisu baš imala hrabrosti, a ja pošto sam bio buntovnik rekao sam mu 'slušaj, ako mi nastavimo ovako da treniramo, mi ćemo se sigurno povrijediti, nećeš dobiti ništa od nas trojice. Najbolje bi bilo da mi to promijenimo'. On se složio i pitao kako to da uradimo, a ja sam mu napisao neki trening sa 'šest na šest', nadigravanje koje traje sat i 15 minuta. I mi dobijemo prvu utakmicu i on krenemo da trenira ovako kako sam mu ja rekao od prvog do posljednjeg dana jedan taj isti trening."

"Nismo promijenili ništa, tako da je nama bilo fenomenalno. Imali smo cijeli dan slobodan. Dođemo na trening, odredimo to što imamo. Mi nismo imali poraz do finala. Nažalost u finalu smo izgubili, zato što nam se Italijan koji je bio najbolji igrač, povrijedio", kroz osmijeh je ispričao Janić.