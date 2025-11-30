OKI Banjaluka osvajač Kupa RS za 2025. godinu: Trijumf snage, discipline i zajedništva

U finalu savladan gradski rival Borac.

Izvor: Promo/OKI Banjaluka

Odbojkaški klub invalida Banjaluka ponovo je zasjao u punom sjaju – u finalu Kupa Republike Srpske za 2025. godinu banjalučki tim je ostvario ubjedljiv trijumf i još jednom dokazao da pripada samom vrhu sjedeće odbojke u regionu.

Ovaj trofej je potvrda dugogodišnjeg rada, kontinuiteta i nepokolebljivog tima koji već sezonama pomjera granice i za sebe, i za cijeli sport osoba sa invaliditetom.

Dominacija u finalu

Finalni meč donio je visok nivo energije, odlučnosti i timskog duha. OKI Banjaluka je kontrolisao tempo većim dijelom susreta, igrajući sigurno u polju i organizovano u napadu. Precizni servisi, odlična komunikacija i velika mentalna stabilnost bili su ključni faktori koji su ih doveli do zasluženog trijumfa, te je gradski rival IOK Borac morao da položi oružje, pred danas daleko boljim protivnikom.

Publika je uživala u meču koji je, osim sportskog, nosio i snažnu simboliku – dokaz da predan rad i upornost brišu sve prepreke.

Za MVP finala izabran je Nikša Bijelić, koji nije želio da izdvaja pojedince: "Ovo je timska pobjeda, ali ponosan sam na svoju ulogu."

Najbolji igrač finala, Nikša Bijelić, nakon meča nije krio emocije: "Ovo priznanje mi puno znači, ali najvažnije je da smo kao ekipa pokazali karakter. Igrali smo hrabro, pametno i srcem. Svaki pojedinac je dao svoj maksimum, a ja sam samo bio dio te energije. Ovaj trofej posvećujemo svima koji nas podržavaju i vjeruju u nas."

Bijelić je tokom čitavog turnira pokazivao stabilnost i lidersku ulogu, a u finalu je briljirao i napadački i defanzivno.

Trener Draško Madžar poručio je "da su pokazali da njihova priča traje i da ide uzlaznom putanjom".

"Ovo je uspjeh koji je rezultat dugogodišnjeg rada, discipline i zajedništva. Iako rezultat izgleda ubjedljivo, ništa nije došlo lako. Svaki trening, svaki detalj, sve to se sabere i danas se vidjelo na terenu. Ponosan sam na igrače – na profesionalizam, na borbenost i na odnos prema klubu. Ovaj Kup 2025. godine je samo još jedan dokaz da idemo pravim putem", poručio je šef stručnog štaba, koji je posebno istakao mentalnu snagu ekipe.

Madžar je dodao da ekipu sada očekuju novi izazovi u domaćem prvenstvu i međunarodnim takmičenjima, predstojećoj Evroligi, nastup na turniru "Banjaluka Open" te da je motivacija veća nego ikad.

Istorijski kontinuitet uspjeha

OKI Banjaluka već godinama važi za jedan od najstabilnijih i najuspješnijih klubova u sjedećoj odbojci. Redovno su u vrhu tabele, osvajaju titule, ali, što je još važnije, predstavljaju jedan od najznačajnijih sportskih kolektiva u kojem osobe sa invaliditetom pronalaze prostor da rastu, takmiče se i dokazuju svoje sportske i ljudske kvalitete.

Kup Republike Srpske 2025. godine samo je nastavak priče o upornosti, posvećenosti i vjeri da granice ne postoje.

Ponos grada i inspiracija zajednice

Ovaj uspjeh prevazilazi sportske okvire – on inspiriše mlade sportiste, porodice i širu zajednicu. OKI Banjaluka nije samo klub; on je simbol snage, hrabrosti i pozitivnog primjera koji mijenja percepciju i podiže svijest o sportu osoba sa invaliditetom.

Kup Republike Srpske 2025. godine donio je OKI Banjaluka još jedan zasluženi trofej, ali i još jednu potvrdu da je riječ o kolektivu koji predstavlja ponos Banjaluke i cijele Republike Srpske. Sa ovakvim timom, ovakvim radom i ovakvim duhom – tek slijedi najveća sportska priča.