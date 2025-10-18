Banjaluka savladala tri hrvatska kluba, pa poklekla u finalu turnira u Zagrebu

Odbojkaški klub invalida Banjaluka ostvario je sjajan rezultat na međunarodnom turniru u sjedećoj odbojci, održanom u Zagrebu.

Izvor: OKI Banja Luka

Banjalučani su pokazali izvanrednu formu, veliku borbenost i timski duh, što ih je dovelo do finala ovog prestižnog takmičenja.

U grupnoj fazi, ekipa OKI Banja Luka upisala je dvije ubjedljive pobjede maksimalnim rezultatom, savladavši timove POK Marsonija iz Slavonskog Broda i SDI Hrabri iz Zagreba.

Ovim trijumfima obezbijeđen je plasman u polufinale, gdje ih je čekao prvak Hrvatske, IOK Zagreb.

U izuzetno uzbudljivom polufinalnom meču, banjalučki odbojkaši odigrali su borbeno i odlučno, te plasirali se u veliko finale turnira.

U finalnom susretu snage su odmjerili sa aktuelnim evropskim šampionom, OKI Fantomi iz Sarajeva. Iako su pružili snažan otpor i pokazali izuzetnu igru, banjalučki tim je morao priznati nadmoć iskusnijeg protivnika, koji je na kraju osvojio titulu.

Kapiten ekipe Zoran Ješić istakao je da je ponosan na svoje saigrače:

"Ovo je za nas veliki uspjeh. Pokazali smo da se možemo ravnopravno nositi s najboljima. Svaki meč je bio prilika da pokažemo koliko smo napredovali, i mislim da smo u tome uspjeli", rekao je Ješić.

Trener Draško Madžar je dodao da ovaj rezultat potvrđuje kontinuitet dobrog rada i motivaciju ekipe pred početak sezone.

"Ponosan sam na momke. Igrali smo protiv izuzetno kvalitetnih protivnika, a plasman u finale ovako jakog turnira je dokaz da smo na pravom putu".

Odbojkaški klub invalida Banjaluka i ovim nastupom potvrdio je status jednog od najboljih klubova u regiji, te još jednom pokazao da sport osoba sa invaliditetom može biti primjer borbenosti, zajedništva i vrhunskih sportskih dostignuća.

(MONDO)