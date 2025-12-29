Arina Sabalenka na stubu srama: Ne mogu da joj oproste šta je uradila ženskom tenisu

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka žestoko kritikovana zbog odluke da igra tenis protiv muškarca. Na sve to, Nik Kirjos (trenutno 671. na ATP listi) ubjedljivo ju je pobijedio.

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka poražena je u egzibicionom meču protiv Nika Kirjosa, a povratak "borbe polova" i te kako je podelio tenis. I ranije se smatralo da dueli muškaraca i žena mogu samo da naštete tenisu, pa sudeći po komentarima ništa se nije promijenilo u 2025. godini.

Tako je Sabalenka sada stavljena na "stub srama" zbog prelakog poraza od Kirjosa (6:3, 6:3), koji je godinama bez pravog takmičarskog tenisa i tek je na 671. mjestu, što je samo dodatno uticalo da se pojačaju teorije da žene i muškarci ne treba da budu plaćeni podjednako. Zbog toga joj zamjeraju i teniseri i teniserke, smatrajući da je "borbom polova" samo naštetila svom sportu, posebno damama.

"I don't understand how people were able to find something negative in this event."



Battle of the Sexes has sure got people talking Agree with Aryna Sabalenka?pic.twitter.com/GBB12OyVoV — BBC Sport (@BBCSport)December 29, 2025



"Zaista ne mogu da vidim ništa negativno u ovome", rekla je nervozna Sabalenka i dodala: "Ideja iza svega je da tenis raste i da se prikaže iz drugačije perspektive, da se ljudi nauče da teniski događaj može biti takođe zabavan i atraktivan i da čak možemo da izgradimo nešto gotovo veliko kao meč na grend slemu".

"Pažnja koju smo generisali ovim događajem, vjerujem, nije bila manja od one koju bi imalo finale grend slema", dodala je teniserka iz Bjelorusije koju su optužili da joj je ovo sve bio samo marketing.

"Nisam bila toliko loša"

"Što se tiče WTA, mislim da sam pokazala da mogu da igram na visokom nivou, bio je to zabavan meč. Da, Kirjos je pobijedio, ali bio je to takmičarski duel, a ne 6:0, 6:0. Bio je to neizvjestan, zabavan i interesantan meč za gledanje, privukao je mnogo pažnje ka ovom sportu, okupio je brojne legende, mnoge važne ličnosti su mi poslale poruke da će gledati meč... Tako da mislim da smo našem sportu donijeli veću pažnju", naglasila je Sabalenka.

Istakla je da je ponosna na sebe što je bila hrabra da igra ovakav meč, ali da se odlično provela i da bi opet isto uradila, bez obzira na ružne komentare.

"Mislim da smo svijetu pokazali da jedan teniski događaj može biti zabavan, zanimljiv i nepredvidiv. Moj jedini cilj bio je da svi koji su ovdje ili koji su meč gledali na televiziji uživaju u njemu. Nadam se da jesu", dodala je najbolja teniserka svijeta koja će već na Australijan openu pokušati da dođe do svog petog grend slema u karijeri.

