"Tek s Đokovićem sam shvatila koliko vrištim": Sabalenka prvi put javno priznala da je kriva

Arina Sabalenka priznala da je "kriva" za to što ponekad iritira svoje protivnice vrištanjem pri udarcima i da je to shvatila tek kada je izašla na teren s Novakom Đokovićem.

Izvor: YouTube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Najbolja teniserka Arina Sabalenka jedna je od najglasnijih na čitavom WTA turu i često su je protivnice optuživale da previše "vrišti" tokom poena, međutim to nikada nije htjela da prizna. Sve do sada, kada je gostovala u emisiji poznatog voditelja Džimija Felona pred kojim je priznala da je "kriva".

Kako je ispričala, osvijestila se da je tako tek kada je igrala jedan egzibicioni meč sa Novakom Đokovićem u Australiji, a onda je ideja organizatora bila da im stavi mikrofone i ozvuči ih. Malo po malo, shvatila je da to što radi može da iritira protivnice.

Más allá de lo horrible de zheng sabalenka estuvo impecable, este grand slam tiene que ser de ella así cierra las heridas causadas por djokovic este año en los slams, el abuelo esta con vos!!pic.twitter.com/3REnXMjZ1N — Felipe (@felidjokovic)September 4, 2024



"Nemam kontrolu nad tim. Jednom sam igrala egzibiciju s Novakom Đokovićem i stavili su ozvučenje na mene i onda sam tek shvatila da vičem kod udaraca. Pomislila sam 'O Bože, ovo je baš loše za druge', da im treba ponuditi čepiće za uši", nasmijala se Arina Sabalenka.

Da li će to promijeniti? Pa, recimo da neće, da je shvatila da je to njeno vrlo važno oružje: "Ne želim da nerviram ljude, tad sam htjela da skinem bubicu, ali mislim da su ugasilii zvuk kada sam udarala loptu. Nemam kontrolu, nažalost svih ljudi koji gledaju", dodala je Sabalenka koja se inače gotovo na svakom turniru nađe u društvu Đokovića, pa su tako imali i zanimljivo "plesno takmičenje" tokom Rolan Garosa, ali nijedno od njih nije došlo do trofeja.

U kakvim su odnosima Sabalenka i Đoković?

Moglo bi se reći u odličnim. Druže se praktično na svim turnirima koje igraju, a to prijateljstvo podignuto je na viši nivo. Recimo, Novakova ćerka Tara je veliki fan Arine Sabalenke tako da je tokom Vimbldona išla u goste kod Bjeloruskinje da je upozna i da popričaju, dok se čak i Jelena Đoković druži sa njom.

Zajedno su izlazili u Grčkoj i lijepo se provodili, a tu je bio i njen izabranik Jorgos Frangulis: "Bilo je odlično! Bilo je to zabavno vrijeme. Uvijek je zanimljivo provesti neko vrijeme sa Novakom i Jelenom, oni su zaista lijep par. Mnogo smo se smijali i večera je bila sjajna. Takođe, vježbali smo zajedno. To su bili treninzi veoma visokog intenziteta za mene, vjerovatno veoma niskog intenziteta za njega. Trudim se koliko mogu da održim nivo. Bilo je to zabavnih par sedmica u Grčkoj", ispričala je ona.

Kakav biznis imaju Đoković i Sabalenka?

Pored toga što su odlični prijatelji i što često treniraju, Novak Đoković i Arina Sabalenka povezani su i poslovnim poduhvatom. Zapravo, Novak Đoković je uložio novac u projekat koji vodi dečko bjeloruske teniserke. Zajedno sa još nekoliko poznatih lica među kojima su vozači Formule 1 Felipe Masa i Kevin Magnusen, oni su kupili francuski klub Le Man.