Zvezda ide na Panatinaikos: Crveno-bijele zakazale evropski spektakl

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Crvena zvezda igraće u četvrtfinalu Kupa izazivača protiv grčkog rivala

Odbojkašice Crvene zvezde u četvrtfinalu Kup izazivača Izvor: MN PRESS

Odbojkašice Crvene zvezde plasirale su se u četvrtfinale Kupa izazivača 2026. pošto su u osmini finala sa dvije pobjede eliminisale danski Holte. Crvena zvezda u dvorani "Profesor dr Branislav Pokrajac" u Beogradu, u revanš meču osmine finala savladala Holte sa 3:0, po setovima 25:11, 25:20 i 25:19, poslije 69 minuta igre.

U prvom meču, odigranom u Danskoj, Crvena zvezda je slavila sa 3:1 (25:17, 24:26, 25:15, 25:23). Crvena zvezda će u četvrtfinalu Kupa izazivača 2026. igrati protiv grčkog Panatinaikosa iz Atine.

Po propozicijama CEV, za pobjede od 3:0 i 3:1 pobjednik dobija tri boda. Ukoliko se meč završi rezultatom 3:2, pobjednik dobija 2, a poraženi 1 bod. Ukoliko obe ekipe imaju isti broj pobjeda i bodova, o ukupnom pobjedniku odlučuje “zlatni set”, koji se igra odmah po završetku druge utakmice. “Zlatni set” se igra do 15 poena.

Tagovi

Odbojka odbojkašice Kup izazivača

