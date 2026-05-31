Zvezda otkrila plan: Počinju pripreme za Ligu šampiona na tri lokacije, tu je i meč sa Zenitom

Fudbalski klub Crvene zvezda potvrdio je plan priprema za narednu sezonu

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda potvrdila je da ima velike ambicije u narednoj sezoni. Osim što je na putu odbrane duple krune, izabranike Dejana Stankovića čekaju i zadaci u najvećem evropskom takmičenju - crveno-bijeli imaju želju da ostanu u Ligi šampiona. Iz kluba su, zbog toga, objavili plan priprema za narednu sezonu.

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković tim će okupiti 15. juna, za kada je zakazana prozivka, a istog dana crveno-bijeli kreću put Zlatibora. Zvezda će na srpskoj planini biti do 19. juna i već tada očekuje se prvi kontrolni meč. Nakon povratka sa Zlatibora, crveno-bijeli će se 21. juna uputiti ka Austriji, gdje će boraviti do 5. jula i odigrati tri kontrolna meča.

Potom slijedi kratka ruska turneja, jer će se crveno-bijeli zaputiti ka Sankt Peterburgu 11. jula, gdje će odigrati jednu prijateljsku utakmicu. Protivnik će biti Zenit, a meč je zakazan za 12. jul.