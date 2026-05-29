logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dejan Stanković dobio pojačanje za napad na Ligu šampiona: "Eksplodirao" u Francuskoj, sad stiže na Marakanu

Dejan Stanković dobio pojačanje za napad na Ligu šampiona: "Eksplodirao" u Francuskoj, sad stiže na Marakanu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Reprezentativac Austrije Muhamed Čam pojačaće redove srpskog šampiona.

Reprezentativac Austrije Muhamed Čam dolazi u Zvezdu Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

FK Crvena zvezda završila je veliko pojačanje za narednu sezonu, prenose turski mediji. U pitanju je ofanzivni vezista Trabzona Muhamed Čam koji stiže na Marakanu na jednogodišnju pozajmicu sa pravom otkupa od tri miliona evra.

On je prethodnih šest mjeseci proveo je na pozajmici u redovima Slavije iz Praga, a za reprezentaciju Austrije je zabilježio pet nastupa.

Pažnju je skrenuo igrama u Francuskoj noseći dres Klermona. Sjajne partije u Ligi 1 su mu donijele transfer vrijedan četiri miliona evra.

Iako se nije najbolje snašao u Trabzonu, u Ljutice Bogdana su dobro upoznati sa njegovim kvalitetima i ekspresno su reagovali nakon što mu je istekla pozajmica u Slaviji.

Rođen je 2000. godine, prošao je sve mlađe selekcije Austrije i od 2022. godine je dio seniorskog tima. U Klermontu je igrao najbolji fudbal u periodu od 2020-2024, dok je još nosio dres Volfsburga i Admira Vokera.

Tagovi

FK Crvena zvezda Dejan Stanković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC