Dejan Stanković dobio pojačanje za napad na Ligu šampiona: "Eksplodirao" u Francuskoj, sad stiže na Marakanu

Reprezentativac Austrije Muhamed Čam pojačaće redove srpskog šampiona.

FK Crvena zvezda završila je veliko pojačanje za narednu sezonu, prenose turski mediji. U pitanju je ofanzivni vezista Trabzona Muhamed Čam koji stiže na Marakanu na jednogodišnju pozajmicu sa pravom otkupa od tri miliona evra.

On je prethodnih šest mjeseci proveo je na pozajmici u redovima Slavije iz Praga, a za reprezentaciju Austrije je zabilježio pet nastupa.

Pažnju je skrenuo igrama u Francuskoj noseći dres Klermona. Sjajne partije u Ligi 1 su mu donijele transfer vrijedan četiri miliona evra.

Iako se nije najbolje snašao u Trabzonu, u Ljutice Bogdana su dobro upoznati sa njegovim kvalitetima i ekspresno su reagovali nakon što mu je istekla pozajmica u Slaviji.

Rođen je 2000. godine, prošao je sve mlađe selekcije Austrije i od 2022. godine je dio seniorskog tima. U Klermontu je igrao najbolji fudbal u periodu od 2020-2024, dok je još nosio dres Volfsburga i Admira Vokera.