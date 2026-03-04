Preminuo Aleksandar Boričić, najuticajniji čovjek srpske odbojke

Aleksandar Boričić preminuo je dvije nedjelje poslije moždanog udara.

Aleksandar Boričić preminuo je u 78. godini. U pitanju je legendarni odbojkaški stručnjak i sportski radnik koji nije prepoznat samo u Srbiji i regionu, nego u čitavom svijetu. S pravom može da se kaže da je imao najveći uticaj od svih Srba u sportu, pošto je bio na čelu predsjednik CEV i potpredsjednik FIVB i jedan od najuticajnijih ljudi svjetske odbojke.

Prije dvije nedjelje Boričić je doživio moždani udar i ljekari su se borili da ga spasu, ali nisu uspjeli. Vijest o njegovoj smrti objavio je legendarni odbojkaš Vladimir Grbić koji se od njega oprostio dirljivim riječima.

"Upravo sam saznao da je predsjednik odbojkaškog saveza Jugoslavije, Srbije i Crne Gore, Srbije, predsjednik CEV i potpredsjednik FIVB Aleksandar Boričić, preminuo zbog posljedica moždanog udara. Neću nabrajati uspjehe, titule, hobije i zasluge. Njih je more. Čovjek od koga sam najviše naučio o sportskoj diplomatiji i upravljanjem procesa sporta. Najzaslužniji za uspjehe zlatne generacije i status naše odbojke. Iako sputavan zbog integriteta, do kraja ostao lojalan sebi, porodici i onome što je volio. ČOVJEK prije svega. Sada sa svojim saigračima i prijateljem, bronzanim sa EPO 75, mojim ocem Milošem. Neka ti je laka zemlja učitelju i jedini pravi predsjedniče. Hvala ti na svemu, svakom savjetu, prekoru, sugestiji", napisao je Grbić.

"Neke praznine koje ostanu iza vas nikada ih niko ne može popuniti. Ma koliko da se trudi. Najiskrenije saučešće porodici. Seki, Aleksandri, Ivani i unucima. Crvena zvezda je izgubila jednog velikog zvjezdaša a sport....nije ni svjestan koliku je vrijednost nosio ovaj čovjek", dodao je legendarni srpski odbojkaš.

Ko je Aleksandar Boričić?

Aleksandar Boričić je inače bivši odbojkaš Crvene zvezde, za koju je igrao tokom šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog vijeka, poslije čega se oprobao u trenerskom poslu i bio veoma uspješan sa odbojkašicama Zvezde.

Postao je predsjednik Odbojkaškog saveza davne 1992. godine i dugo je bio na ovoj funkciji, da bi u oktobru 2015. godine bio izabran je za predsjednika Evropske odbojkaške federacije a u oktobru 2020. ponovno je izabran za predsjednika, sa mandatom do 2024. godine.

Detalji o sahrani i komemoraciji biće saopšteni naknadno.

