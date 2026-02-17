Od sarme do rakije: Moneke probao autentičnu srpsku hranu i pomenuo Kalinića

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke probao je tradicionalnu srpsku hranu

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke (30) ponovo je odlučio da oduševi navijače. Osim što je poznat u svijetu sporta, uticaj širi i na društvenim mrežama, pa je tako objavio video u kojem proba srpsku hranu. Naravno, riječ je o tradicionalnim jelima, a bilo je zanimljivo posmatrati reakcije i utiske košarkaša evroligaške ekipe iz Beograda.

Harizmatični Nigerijac nije prvi put bio u prilici da proba nacionalna jela Srbije, pa je odlučio da snimi i drugi dio. Kako sam kaže - da popravi utisak publike: "Ako niste gledali prvi dio, bio sam pozvan od strane prijatelja koji ima drugaricu koja je zatvorila restoran i spremila mi srpsku hranu - prvi put sam tada probao srpsku kuhinju. Ali bilo je dosta komentara da je to 'fine dining' i da nije autentično. Zato sam pitao ljude okolo za preporuku i ovo je mjesto koje su mi predložili", započeo je Moneke.

"Od tada sam probao dosta srpske hrane, ali sada sam uzbuđen da probam onu najautentičniju verziju."

Najprije se na stolu ispred Nigerijca našlo meze, bile su tu proje, sir, pršuta... Sve po redu, dakle nakon što je sa prijateljima napravio podlogu za ručak, stigla je supa. Otkrio je Moneke da nije ljubitelj ovog napitka, ali i da mu se dopala, a poseban pozdrav poslao je i saigraču Nikoli Kaliniću.

"Poseban pozdrav mom saigraču Nikoli Kaliniću. Svaki put u hotelu prvo popije supu prije nego što jede bilo šta. Kaže da je to tradicija i da to radi od malena. Ne može da jede bilo koju hranu bez supe. Pozdrav za Kalinu", rekao je.

"Nisam ljubitelj supe, ali ova je stvarno dobra", dodao je Moneke.

Trpeza nije mogla da prođe i bez ljutih paprika, ali i bez ajvara. "Nisam očekivao da će biti ovako ljuto", rekao je Moneke nakon što je probao papriku, ali je druga vrsta ovog povrća popravila utisak. "Ajvar - veliko poštovanje za ajvar."

Rakija. I možda najbolji opis tradicionalnog alkohola u Srbiji je dao Čima Moneke. "Osjećam se kao da lebdim", rekao je Nigerijac nakon što je probao rakiju. Sarme su oduševile košarkaša Zvezde, a za teleći vrat rekao je da je najbolje na meniju, pa zadovoljstvo nije krio i kad je probao teleći jezik.

"Pili smo rakiju, jeli vrhunska jela, stomak je pun, osjećam se odlično. Vidim razliku između 'fine dining-a' i ovoga - sad razumijem. Bilo je nevjerovatno iskustvo", rekao je Čima Moneke.