"Brat mi je najveći uzor": Ko je Tadija Samardžić i zašto je izabrao Srbiju umjesto Njemačke?

Tadija Samardžić igraće za kadetsku reprezentaciju Srbije i pokušaće da se nametne Veljku Paunoviću i da dobije šansu u seniorskom timu.

Lazar Samardžić (24) već igra za seniorsku reprezentaciju Srbije, a njegovim stopama krenuo je i mlađi brat Tadija (16) koji igra na poziciji centarfora. Posjetio je Sportski centar FSS i imao priliku da se upozna sa istorijom srpskog fudbala. Oduševljen je onim što je vidio.

"Baš sam srećan zbog dolaska. Nadao sam se da ću jednog dana biti ovdje, bio mi je san da u nekom trenutku igram za reprezentaciju. Sve ovdje je zaista odlično. Sjedio sam već sa Đanfilipom Materacijem, upoznali smo se po dolasku i za kratko vreme smo se dobro uklopili", rekao je Tadija za zvanični sajt FSS.

Objasnio je i zašto je odlučio da izabere da igra za reprezentaciju Srbije.

"Nije baš bila odluka, jer se osjećam kao Srbin, baš kao i moj brat Lazar. To je više bio lični osjećaj. Svi su bili ponosni na mene kada sam dobio poziv, odmah su mi čestitali. Kada mi je tata rekao za poziv u reprezentaciju, odmah sam nazvao brata i rekao mu da počinjem da igram za Srbiju. Odmah me je posavjetovao da samo igram onako kako znam i da će sve da bude dobro".

Šta mu je Lazar rekao i kako je igrati sa njim?

Pričao je i malo detaljnije o tome kakvi su bili savjeti brata Lazara.

"Rekao mi je da budem svoj, da vjerujem u sebe, igram svoju igru i da će sve da bude kako treba. Vjeruje da ću postizati golove kao napadač i da ću pomoći reprezentaciji da napravi dobre rezultate."

Ispričao je i kako izgledaju njihovi zajednički treninzi i ko odnosi pobjede.

"Nemamo toliko vremena trenutno zbog fudbala i škole, ali kada god imamo vremena čujemo se svaki dan, kada nema treninga ili obaveza. Postoje trenuci u predsezoni kada ja idem u Bergamo (Italija) i tamo treniramo zajedno sa našim trenerom. Nekad pobijedi on, nekad ja, ali zajedno napredujemo i to je najbitnije", smije se Tadija.

O karijeri i reprezentaciji Srbije

Tadija je počeo karijeru u mlađim kategorijama njemačkih klubova koji nisu toliko poznati (Rudov, Vilmers, Marienfeld), a od skoro je prešao u Hertu gdje igra za tim do 17 godina.

"Ovo je moja treća godina u Herti koja ima jednu od najboljih akademija u Njemačkoj. I prije fudbala sam se bavio sportom, trenirao sam džudo, boks i tenis. Od osme-devete godine sam zavolio fudbal zbog Lazara, išao sam sa ocem i majkom da gledamo njegove utakmice i tako je počelo. Moj najveći uzor je definitivno Lazar. Prije tri godine sam dolazio ovdje, kada je on prvi put bio u Sportskom centru i uvijek smo gledali fudbal zajedno, slažemo se u svemu."

Pričao je na kraju i o dresu reprezentacije Srbije i predstojećim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

"Želim da se zahvalim prvo rukovodstvu, selektoru, svim ljudima koji su omogućili da dođem i da igram za reprezentaciju. Moj cilj je da pobijedim sve što mogu sa Srbijom, kao što su generacije prije nas osvajale Svjetsko i Evropsko prvenstvo, zašto ne bismo i mi? Mi kao Srbi imamo talenat i mentalitet i ako napredujemo možemo mnogo toga da postignemo. Što se kvalifikacija tiče, grupa je dobra, možemo da pobijedimo sve. Kao napadač uvijek želim da dam što više golova, da napredujem i da dobijamo. Možemo da se plasiramo", završio je Tadija.

