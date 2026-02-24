"Prabaka je bila prava Srpkinja, hoću da pokažem svima da sam Srbin": Materaci otkrio zašto je izabrao "orlove"

Đanfilipo Materaci detaljno je pričao o odluci da igra za reprezentaciju Srbije, uticaju porodice, prabake i svih koji su mu pomogli

Bratanac legendarnog Marka Materacija je Đanfilipo Materaci (16) i on je novi član kadetske reprezentacije Srbije. Dolazi iz fudbalske porodice i zahvaljujući majčinom porijeklu i porodičnim vezama sa Srbijom donio je odluku da nastupa za srpski nacionalni tim. Pred prvo okupljanje kadetske selekcije i prijateljsku utakmicu protiv Slovenije je pričao o svemu tome.

"Vidio sam 'Hodnik rekordera' i slike su ostavile snažan utisak na mene. Nadam se da ću i ja jednog dana da zaslužim da budem na tom mjestu. Nadam se i da ću brzo da naučim jezik i da ćemo ove intervjue moći da radimo na srpskom", rekao je Materaci u intervjuu za sajt FSS.

Posjetio je kuću fudbala u Staroj Pazovi i imao priliku da se upozna i sa istorijom srpskog fudbala.

"Kada sam dobio poziv bio sam uzbuđen i srećan. Srbija spada u red velikih reprezentacija i sama pomisao da bih mogao da igram u dresu Srbije me čini baš srećnim."

"Mama, baka, prabaka, svi su uticali"

Otkrio je Đanfilipo i ko je imao veliki uticaj na njega da izabere reprezentaciju Srbije.

"Porodica je mnogo uticala. Mama, baka, prabaka, svi su mi pričali najljepše o Srbiji. Uče me jezik, pjesme, tradiciju. Često smo dolazili u Beograd i to je sigurno uticalo na moju odluku."

Objasnio je i kako je protekao prvi kontakt sa čelnicima FSS.

"Ljudi iz Saveza zvali su mog oca, ništa o tome nisam znao. Pričali su sa tatom i rekli mu da postoji interesovanje Srbije. Kada mi je prenio detalje razgovora, bio sam presrećan. Obavijestio sam svoje drugare i proslavili smo zajedno lijepu vijest. U mojoj porodici puno se priča o Srbiji, tradiciji i istoriji. Mogućnost da predstavljam Srbiju mi izaziva posebnu emociju. Želja mi je da postanem Srbin 100 odsto, tako da se predomisle neki koji su govorili da nisam Srbin", objašnjava Materaci i dodaje da je spreman da ide i na časove srpskog kako bi se što prije adaptirao, jer ne zna dovoljno riječi.

"Tata je dosta uticao, Sergej mi je uzor"

Priznao je Đanfilipo da je njegov otac "krivac" za to što je odlučio da se bavi fudbalom.

"Potičem iz fudbalske porodice i to je uticalo na moj razvoj. Od malih nogu sam izabrao čime ću da se bavim, tata je odigrao važnu ulogu, jer je bio tu i pratio je moje treninge. I mama naravno koja me podržava u svemu, kao i cijela porodica. Moj stariji brat Đeremija baš dobro priča srpski."

Igra u Laciju kao ofanzivni krilni igrač po lijevoj strani, a imao je kontakt i sa Sergejom Milinkovićem-Savićem.

"Kao ofanzivnom bočnom igraču odgovara mi da driblam. Tehnika mi je jača strana, volim situacije jedan na jedan. Prioritet mi je da budem u službi tima, volim da asistiram i da postignem gol kada mi se ukaže šansa. Što se Sergeja tiče, on je moj fudbalski uzor i veliki fudbaler. Bili smo komšije dok je igrao u Laciju, viđao sam ga uživo često. Dopada mi se njegova elegancija kada ima loptu u nogama i sigurnost sa kojom kontroliše igru."

O selektoru Paunoviću i razvoju

Već zna da će da ga prati i stručni štab Veljka Paunovića i ljudi iz seniorske reprezentacije.

"Činjenica da ljudi iz A tima prate razvoj mlađih igrača mi govori da postoji ozbiljan projekat i za mene je to dodatna odgovornost na terenu da pružim maksimum i opravdam povjerenje. Znam da je Paunović sa reprezentacijom osvojio Svjetsko prvenstvo 2015. godine i da ima velike ambicije. Veliki je trener i sjajna osoba, to što će pratiti naše nastupe je veliki izazov i nadam se da ću ostaviti dobar utisak. Što se tiče prvog gola u dresu Srbije, posvetiću ga cijeloj mojoj porodici koja zaslužuje da joj se odužim na adekvatan način."

"Prabaka navijala za Đokovića"

Đanfilipo Materaci intervju Izvor: YouTube/FSS

Jedva čeka da izađe na teren u dresu sa nacionalnim grbom.

"Siguran sam da ću osjetiti mnogo lijepih emocija. Razmišljaću samo o tome kako da pružim maksimum i da uradim sve ono što selektor od mene bude tražio."

Za kraj je pričao o svojoj prabaki Biserki.

"Prabaka je bila sjajna žena. Prava Srpkinja. Mnogo mi je pričala o Srbiji i Beogradu. Da može sada da me vodi u opremi Srbije, siguran sam da bi bila presrećna. Za koga je navijala? Prabaka je prije bilo kog srpskog kluba navijala za Novaka Đokovića. A poslije toga za Lacio zbog mene", zaključio je Đanfilip Materaci.