Paklen put srpskih omladinaca ka Evropskom prvenstvu

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Reprezentacija Srbije za plasman na Evropsko prvenstvo u Portugalu mora da igra protiv velesila.

Protiv koga igraju omladinci Srbije za Evropsko prvenstvo Izvor: MONDO

Omladinska reprezentacija Srbije igraće u Elitnoj grupi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv selekcija Engleske, Portugala i Poljske. Kvalifikacije će biti odigrane u Portu od 23. do 31. marta, a na EP ide samo pobjednik grupe.

Podsjetimo, reprezentacija Srbije je pod vođstvom selektora Gordana Petrića ove jeseni prošla grupu odigranu u Hrvatskoj, u konkurenciji Hrvatske, Gruzije i Gibraltara.

Petrićev tim je na tom turniru ostvario ubjedljiv trijumf protiv Gibraltara i slavio preokretom protiv Gruzije, a onda je ubjedljivo izgubio od Hrvatske u posljednjem kolu, u kojem je već bilo jasno da će "orlići" u sljedeću fazu kvalifikacija.

Evropsko prvenstvo biće odigrano u Velsu od 28. juna do 11. jula, a srpska selekcija je od 2014. uspjela samo jednom da se kvalifikuje na EP, 2022. godine kada je stala u grupnoj fazi, doživjevši dva poraza uz remi.

