Srbija i Njemačka se bore za Mirzu: Jednu reprezentaciju odbio, oglasio se Gordan Petrić

Talentovani vezni fudbaler Mirza Ćatović mogao bi da postane reprezentativac Srbije.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije za igrače do 19 godina, nekadašnji trener Partizana Gordan Petrić, objavio je spisak igrača na koje računa za početak kvalifikacija. Omladinci Srbije igraće u kvalifikacionoj grupi čiji je domaćin Hrvatska, a nacionalni tim ima velike ambicije iako je oslabljen u ovom trenutku.

Dok je najavljivao kvalifikacioni turnir na kojem će se Srbija takmičiti za mjesto na Evropskom prvenstvu, Gordan Petrić je istakao koji fudbaleri propuštaju okupljanje, ali i otkrio da je reprezentaciji zanimljiv momak kojeg tek treba da "otmu". Riječ je o Mirzi Ćatoviću, veznom fudbaleru Štutgarta!

"Nažalost, iz opravdanih razloga, na spisku nam nedostaju pojedini igrači, veoma kvalitetni: Andrej Bačanin iz Bazela, Andrija Maksimović iz Red Bul Lajpciga, Luis Zečević Džon iz Arsenala, Aleksa Vasilić iz Crvene zvezde, Ognjen Bondžulić iz Mladosti, Mateja Prokopijević iz Čukaričkog, Pavle Štulić iz Crvene zvezde, Vladan Čarapić iz Čukaričkog, a tu je i Mirza Ćatović iz Štutgarta, koji se nije ranije pojavljivao, a volio bih da jednog dana bude na našim spiskovima", rekao je Petrić.

Ko je Mirza Ćatović?

Riječ je o momku rođenom 2007. godine u Tutinu, pa pasoš ne bi trebalo da bude problem. Ipak, neće biti lako da Srbija uzme Mirzu - za njegove usluge prije nekoliko mjeseci bila je zainteresovana Bosna i Hercegovina, a i Nijemci planiraju da mu daju šansu u mlađim kategorijama nacionalnog tima. Već se nalazio na širim spiskovima, u novembru je na rezervnom spisku Njemačke, pa je pitanje da li bi dozvolili da Ćatović "tek tako" zaigra za zemlju u kojoj je rođen.

Inače, Mirza Ćatović već godinama igra u Njemačkoj, a u poslijednje tri godine prolazi kroz mlađe kategorije Štutgarta. Ove sezone je standardan u rezervnom timu Štutgarta, a kroz nastupe u trećoj ligi Njemačke priprema se za šansu u jednom od najboljih njemačkih timova. Na mečevima Lige Evrope tri puta je dobio priliku da sjedi na klupi za rezerve, ali još nije debitovao za prvi tim.

Mirza Ćatović je visok 190 centimetara, ljevonog i najbolje se snalazi kao defanzivni vezni, ali može da igra i na centralnoj poziciji u veznom redu, kao i na štoperskim pozicijama. Od prvih 13 ligaških mečeva rezervnog tima Štutgarta ove sezone Mirza Ćatović je odigrao 11, a postigao je i jedan pogodak u trećem rangu njemačkog fudbala.