Vilijam Ris Milvud prvi strijelac za Srbiju u novoj eri: Obukao Kapeli dres, pa pogodio za reprezentaciju

Kadetska reprezentacija Srbije u novim dresovima savladala Škotsku, a na turniru u Portugalu prvo pogodio Vilijam Ris Milvud.

Fudbalski savez Srbije nedavno je predstavio novu garnituru dresova, koju je kreirala američka kompanija za proizvodnju sportske opreme "Kapeli", a prije seniora u novoj garnituri zaigrali su momci koji su budućnost srpskog fudbala. Dok čekamo da izabranici Dragana Stojkovića Piksija nastupe protiv Letonije u Rigi i Engleske u Beogradu, kadeti su na drugoj kraju Evrope već pobijedili u novoj opremi!

Na prestižnom turniru u Portugalu reprezentacija Srbije sastavljena od igrača Srbije do 17 godina bila je uspješnija od Škotske (2:0). Zanimljivo, prvi gol za tim koji je selektirao Igor Matić postigao je momak "čudnog" imena i prezimena - Vilijam Ris Milvud! Riječ je o ofanzivcu Partizana koji već godinama živi i igra fudbal u Srbiji, a smatra se jednim od natalentovanijih momaka u akademiji crno-bijelih.

Milvud je šansu dobio u drugom dijelu meča, a pogodio je u 77. minutu, da bi konačan rezultat postavio rezervista Kikić, talentovani napadač Crvene zvezde koji sa samo 15 godina igra Omladinsku ligu Srbije. On je bio strijelac u samom finišu meča i tako je na pravi način najavio meč koji Srbija igra u subotu protiv Italija.

Ko je Vilijam Milvud?

Talentovani fudbaler već godinama privlači interesovanje fudbalske javnosti u Srbiji, kako zbog svog "egzotičnog" imena za naše uslove, tako i zbog porijekla koje je veoma zanimljivo. Na internetu se može pronaći podatak da je Vilijam Ris Milvud rođen u Beogradu, ali i da je odrastao u Australiji gdje je napravio prve fudbalske korake.

On je dijete iz mješovitog braka - otac mu je Australijanac i svojevremeno je igrao ragbi, a majka mu je Srpkinja i to je porodicu opredijelilo da žive u Beogradu. Milvud je svojevremeno zapao za oko skautima Crvene zvezde i našao se u mlađim kategorijama tima sa stadiona "Rajko Mitić". Tada su mediji u Australiji pisali da su njegov talenat prepoznali Barselona i Real, ali da zbog papirologije nije mogao u Španiju.

Prije nešto više od dvije i po godine Vilijam Ris Milvud prešao je iz Crvene zvezde u Partizan, gdje je nastavio svoj fudbalski razvoj. Danas se smatra jednim od najtalentovanijih fudbalera u Srbiji u svom uzrastu, a ako je suditi po nastupima u mlađim kategorijama reprezentacije nema nikakve dileme za koga planira da igra u budućnosti.