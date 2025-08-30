Ovo su novi "orlići": Bata pozvao po četvoricu iz Zvezde i Partizana, a tu si i sinovi srpskih asova

Pogledajte kako će izgledati nova mlada reprezentacija Srbije koju vodi Zoran Bata Mirković.

Zoran Bata Mirković preuzeo je mladu reprezentaciju Srbije i sada je objavio svoj prvi spisak, za prijateljsku utakmicu sa Francuskom (8. septembar, 21 čas) u Lorijenu. Mirković je odmah pozvao veoma jak tim, po četvoricu igrača iz Zvezde i Partizana, sinove Nenada Džodića, Dejana Stankovića i Laneta Jovanovića, kao i nekoliko igrača iz inostranstva.

"Bilo je par momaka koji su otkazali zbog zdravstvenih problema. Na neke ne mogu da računam jer su tek promijenili sredine, nemaju utakmice u nogama. Daleko od toga da su precrtani. Imamo sasvim dovoljno vremena do početka Evropskog prvenstva da provjerimo sve raspoložive snage i napravimo pravi odabir za završni turnir 2027. godine", rekao je Mirković i predstavio nove "orliće" javnosti:

GOLMANI : Luka Lijeskić (Radnički 1923), Lazar Kaličanin (Čukarički), Viktor Džodić (Monpelje)

: Luka Lijeskić (Radnički 1923), Lazar Kaličanin (Čukarički), Viktor Džodić (Monpelje) ODBRANA : Ognjen Mimović (Fenerbahče), Vukašin Đurđević (Partizan), Veljko Milosavljević (Crvena zvezda), Stefan Leković (Crvena zvezda), Bojan Kovačević (Kadiz), Adem Avdić (Crvena zvezda), Stefan Bukinac (Vojvodina)

: Ognjen Mimović (Fenerbahče), Vukašin Đurđević (Partizan), Veljko Milosavljević (Crvena zvezda), Stefan Leković (Crvena zvezda), Bojan Kovačević (Kadiz), Adem Avdić (Crvena zvezda), Stefan Bukinac (Vojvodina) VEZNI RED : Stefan Džodić (Almerija), Matija Mitrović (Vitorija Gimaraeš), Aleksandar Stanković (Klub Briž), Vanja Dragojević (Partizan), Jovan Šljivić (Crvena zvezda), Nemanja Trifunović (Partizan), Uroš Miladinović (Čukarički), Milan Aleksić (Sanderlend), Bogdan Mirčetić (Radnički 1923), Lazar Jovanović (Štutgart)

: Stefan Džodić (Almerija), Matija Mitrović (Vitorija Gimaraeš), Aleksandar Stanković (Klub Briž), Vanja Dragojević (Partizan), Jovan Šljivić (Crvena zvezda), Nemanja Trifunović (Partizan), Uroš Miladinović (Čukarički), Milan Aleksić (Sanderlend), Bogdan Mirčetić (Radnički 1923), Lazar Jovanović (Štutgart) NAPAD: Mihajlo Cvetković (Anderleht), Mihailo Ivanović (Milvol), Jovan Milošević (Partizan), Jovan Mijatović (Leuven).

Ovo su dresovi u kojima će igrati i mlada reprezentacija Srbije, kao i seniori, odnosno sve selekcije FSS:

"Vežu me lijepe uspomene za plavi dres. Najljepši mi je bio onaj s početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 1998, koji je imao pertle gore, ali kasnije na završnom turniru su svedeni na polo kragnu sa ‘ve’ izrezom. Ovaj novi je zaista prelijep. Probao sam opremu u Staroj Pazovi i mogu da kažem da je i kvalitet na najvišem nivou. Svaki dres nosi neko svoje vrijeme. Rezultat generiše konačan utisak. Kad se pobjeđuje, sve je lijepo, pa i dresovi igrača", zaključio je Mirković.