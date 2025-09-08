Gledali povrijeđenog Srbina i slavili pobjedu: Englezima 18 godina pamtimo najprljaviji gol u fudbalu

Fudbalska reprezentacija Engleske sastavljena od igrača do 21 godine postigla je izuzetno nesportski gol protiv Srbije davne 2007. godine.

Izvor: ED OUDENAARDEN / AFP / Profimedia

Fudbalske reprezentacije Srbije i Engleske odmjeriće snage u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a meč u Beogradu imaće ogroman rezultatski značaj i uticaj na cijelu grupu. Dueli protiv velikih reprezentacija kakva je Engleska uvijek nas asoiraju na mečeve koje su "orlovi" igrali u prošlosti i koji su takođe imali ogroman značaj - prvo će na um pasti meč od prije godinu dana sa Evropskog prvenstva. Naravno, to je samo jedna u nizu utakmica koje je srpska selekcija odigrala protiv Engleske. Neobično je da su jednu od najkontroverznijih odigrali u mlađim kategorijama.

Da bismo se prisjetili šta se tada desilo, morali bismo da se vratimo gotovo dvije decenije nazad. Na Evropskom prvenstvu za igrače do 21 godine davne 2007. godine, Srbija i Engleska su bile u istoj grupi. Srbija je u prva dva kola savladala Italiju (1:0, Dejan Milovanović) i Češku (1:0, Boško Janković), dok je Engleska remizirala protiv Češke (0:0) i Italije (2:2). Meč trećeg kola odlučivao je mnogo toga, ali bez značaja za Srbiju koja je već imala obezbijeđeno prvo mjesto u grupi.

Sada već zaboravljeni fudbaler Leroj Lita donio je Englezima prednost u petom minutu i to je bio rezultat koji ih vodi dalje. Do kraja meča su sačuvali prednost na svojoj strani, a uvećali su je preko Meta Derbišajera u 77. minutu susreta. Taj gol i danas se vodi kao jedan od najkontroverznijih u istoriji Evropskih prvenstava za mlade.

Kako su Englezi prevarili Srbiju?

Kao što smo rekli, meč Srbije i Engleske u posljednjem kolu grupne faze nije imao uticaj na poziciju srpskog tima, a Englezi su ipak iskoristili priliku da naprave nesportski potez. Met Derbišajer postigao je gol u 77. minutu nakon duplog pasa sa jednim saigračem, a njegov veoma atraktivan pogodak nije poništen zbog ofsajda samo zato što je povrijeđeni Slobodan Rajković ležao najbliže golu.

Jedan od najtalentovanijih štopera u evropskom fudbalu tih godina nije mogao da se pridigne i promijeni mjesto na terenu, a Derbišajer je to iskoristio, izbjegao ofsajd i snažnim udarcem zatresao mrežu. Srpski fudbaleri među kojima su prednjačili Aleksandar Kolarov i Milan Smiljanić željeli su da se obračunaju sa omalenim napadačem, a Rajković je samo nekoliko minuta kasnije napustio igru i prepustio mjesto na terenu Banetu Ivanoviću.

Pogledajte sporni gol:

Nesportski potez engleskih fudbalera na meču Srbije i Engleske 2007. godine, u grupnoj fazi Evropskog prvenstva. Izvor: YouTube/MitaBK4

Ko je igrao za mladu reprezentaciju Srbije 2007. godine?

Generaciju mladih srpskih fudbalera, izuzetno talentovanih u tom trenutku, do finala na Evropskom prvenstvu predvodio je Miroslav Đukić. Nekadašnji reprezentativac kasnije je napravio dobru trenersku karijeru, nakon što je sa mladom reprezentacijom igrao finale Evropskog prvenstva i izgubio od Holandije (4:1).

Srbija je prije toga savladala Belgiju u polufinalu, golovima Aleksandra Kolarova i Dragana Mrđe, a bivši napadač Zvezde postigao je i jedini gol u finalu. Ovo je tim Srbije na finalnom meču: Kahriman - Rukavina, Ivanović, D. Tošić, Kolarov - Smiljanić, Drinčić - Basta, Milovanović, Janković - Rakić. Igrali su još Z. Tošić, Babović i Mrđa.