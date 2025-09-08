logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Želimo da se ponovi Lisabon": Srbija ne strahuje ni od Engleza, Pavlović otkrio očekivanja

"Želimo da se ponovi Lisabon": Srbija ne strahuje ni od Engleza, Pavlović otkrio očekivanja

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Strahinja Pavlović u duelu sa reprezentacijom Engleske priželjkuje scenario iz Lisabona.

Strahinja Pavlović o duelu Srbije i Engleske Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije dočekaće nacionalni tim Engleske u utorak od 20.45 sati na stadionu "Rajko Mitić" u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Iskusni predstavnik "orlova" Strahinja Pavlović istakao je da bi želio da izabranici Dragana Stojkovića Piksija ponove čudo iz Lisabona kada su upisali pobjedu nad Portugalijom od 2:1.

Srbija je u ovom reprezentativnom periodu upisala jednu pobjedu, slavila je u Letoniji 1:0. sada je pred "orlovima" novi zadatak, protiv Engleza. "Kada igramo sa tri pozadi, najčešće se suočavam sa krilnim igračima. A Engleska ima izuzetno kvalitetna i brza krila. Na tom prethodnom meču nije bilo lako - dueli sa Sakom su bili veoma zahtjevni. Moramo da budemo maksimalno oprezni i fizički besprijekorno spremni, jer nas očekuje mnogo trčanja i intenzivne igre", rekao je za FSS.

Mnogo zvučnih imena naći se će u selekciji Engleske: "Cijela njihova reprezentacija je sastavljena od vrhunskih fudbalera. Ne bih nikoga izdvajao, jer na svakoj poziciji imaju fenomenalan izbor, igrače koji nastupaju za najjače evropske klubove. To je tim pun kvaliteta."

Pavlović je jasan - želi uspjeh kao protiv Portugalije 2021. u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

"Svaka utakmica je važna, bilo da igramo protiv Engleske, Letonije ili Andore – bodovi su isti. Za plasman na Svjetsko prvenstvo potrebno je mnogo truda, hrabrosti i timskog duha. Već dugo smo zajedno, novi igrači su se brzo uklopili i žele da doprinesu uspjehu reprezentacije. Ako budemo tim, a nema razloga da sumnjam u to, možemo ponoviti nešto slično kao u Lisabonu."

Izvor: MN PRESS

Aleksandar Mitrović je protiv Andore odigrao 100. meč, s obzirom na to da ima iskustvo u nacionalnom dresu, ali i u borbi protiv Engleza možda će imati i motiv više u ovom meču?

"Mitar uvijek ima poseban motiv. Na svakoj utakmici želi da se dokaže, to stalno pokazuje u dresu reprezentacije. Zato je i oborio sve te rekorde i upisao svoje ime zlatnim slovima u anale srpskog fudbala. Sa nama je dugo, zna kako sve funkcioniše i mislim da mu je sada čak i lakše - osjeća se sigurnije, a motiv mu nikad ne manjka", rekao je Strahinja.

Tu je i jedan od najboljih odbrambenih igrača Premije lige - Nikola Milenković. "Bleki je već neko vrijeme u Engleskoj i imao je sjajnu sezonu. Pun je samopouzdanja, želi da se dokaže protiv Engleza, da pokaže zašto se o njemu toliko priča. Njegovo iskustvo u Premijer ligi može mnogo da nam pomogne, posebno u igri sa tri pozadi – zna na šta treba obratiti pažnju i na koje detalje da se fokusiramo."

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 kvalifikacije Srbija Engleska orlovi Strahinja Pavlović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC