"Želimo da se ponovi Lisabon": Srbija ne strahuje ni od Engleza, Pavlović otkrio očekivanja

Strahinja Pavlović u duelu sa reprezentacijom Engleske priželjkuje scenario iz Lisabona.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije dočekaće nacionalni tim Engleske u utorak od 20.45 sati na stadionu "Rajko Mitić" u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Iskusni predstavnik "orlova" Strahinja Pavlović istakao je da bi želio da izabranici Dragana Stojkovića Piksija ponove čudo iz Lisabona kada su upisali pobjedu nad Portugalijom od 2:1.

Srbija je u ovom reprezentativnom periodu upisala jednu pobjedu, slavila je u Letoniji 1:0. sada je pred "orlovima" novi zadatak, protiv Engleza. "Kada igramo sa tri pozadi, najčešće se suočavam sa krilnim igračima. A Engleska ima izuzetno kvalitetna i brza krila. Na tom prethodnom meču nije bilo lako - dueli sa Sakom su bili veoma zahtjevni. Moramo da budemo maksimalno oprezni i fizički besprijekorno spremni, jer nas očekuje mnogo trčanja i intenzivne igre", rekao je za FSS.

Mnogo zvučnih imena naći se će u selekciji Engleske: "Cijela njihova reprezentacija je sastavljena od vrhunskih fudbalera. Ne bih nikoga izdvajao, jer na svakoj poziciji imaju fenomenalan izbor, igrače koji nastupaju za najjače evropske klubove. To je tim pun kvaliteta."

Pavlović je jasan - želi uspjeh kao protiv Portugalije 2021. u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

"Svaka utakmica je važna, bilo da igramo protiv Engleske, Letonije ili Andore – bodovi su isti. Za plasman na Svjetsko prvenstvo potrebno je mnogo truda, hrabrosti i timskog duha. Već dugo smo zajedno, novi igrači su se brzo uklopili i žele da doprinesu uspjehu reprezentacije. Ako budemo tim, a nema razloga da sumnjam u to, možemo ponoviti nešto slično kao u Lisabonu."

Aleksandar Mitrović je protiv Andore odigrao 100. meč, s obzirom na to da ima iskustvo u nacionalnom dresu, ali i u borbi protiv Engleza možda će imati i motiv više u ovom meču?

"Mitar uvijek ima poseban motiv. Na svakoj utakmici želi da se dokaže, to stalno pokazuje u dresu reprezentacije. Zato je i oborio sve te rekorde i upisao svoje ime zlatnim slovima u anale srpskog fudbala. Sa nama je dugo, zna kako sve funkcioniše i mislim da mu je sada čak i lakše - osjeća se sigurnije, a motiv mu nikad ne manjka", rekao je Strahinja.

Tu je i jedan od najboljih odbrambenih igrača Premije lige - Nikola Milenković. "Bleki je već neko vrijeme u Engleskoj i imao je sjajnu sezonu. Pun je samopouzdanja, želi da se dokaže protiv Engleza, da pokaže zašto se o njemu toliko priča. Njegovo iskustvo u Premijer ligi može mnogo da nam pomogne, posebno u igri sa tri pozadi – zna na šta treba obratiti pažnju i na koje detalje da se fokusiramo."