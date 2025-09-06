logo
"Vlahoviću nije lako, snašle su ga nevolje": Piksi dobro razumije kroz šta Dušan prolazi ovog ljeta

Autor Dragan Šutvić
0

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi siguran da će se Dušan Vlahović izvući iz komplikovane situacije u kojoj se trenutno nalazi.

Piksi o Vlahoviću Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi (60) komentarisao je trenutnu fazu karijere centarfora Dušana Vlahovića (25). U subotu je baš on golom donio trijumf "Orlovima" u Rigi, nakon što je prethodno iz drugog plana u Juventusu dao dva gola u prva dva kola Serije A.

Na kraju ljeta tokom kojeg su ga često selili iz italijanskog velikana, koji bi se navodno rado rastao sa njim, Vlahović uspijeva da sačuva mir i da iz takvog pristupa bude efikasan iz meča u meč.

"Mislim da je sve ovo dobro za njega, da je reprezentativac, da ima ulogu vođe u napadu. Kada na sve to dodate da njegovi golovi praktično rješavaju i donose bodove... Kako za njega, tako i za nas - to su fenomenalne stvari", rekao je Stojković o Vlahoviću.

"Nije njemu lako, nije standardan u Juventusu. I na psihološkom i fizičkom planu to nije lako izdržati, to bombardovanje po medijima, svakodnevno pojavljivanje njegovog imena... Pretpostavljam da to ostavlja traga. On je na psihološkom planu jak, koliko sam uspio da primijetim u razgovoru sa njim i u radu na treninizima, on posjeduje stabilnost i zrelost da prevaziđe nevolje koje su ga snašle. Šta će biti u njegovom klubu, to je njihova stvar, nama je bitno da postigne gol, da donese tri boda, fizički se kreće jako dobro, što znači da dobro trenira. Ostaće ova utakmica upisana sa našom pobjedom i njegovim golom", dodao je Stojković.

