Filip Kostić pričao je sa srpskim medijima poslije minimalne pobjede reprezentacije Srbije protiv Letonije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbija je ostvarila cilj i upisala tri boda u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Pobijedila je Letoniju u Rigi (1:0) golom Dušana Vlahovića. Poslije tog meča je sa srpskim novinarima pričao Filip Kostić koji je otkrio i da su organizatori odbili jedan zahtjev srpskog tima.

"Znali smo šta nas čeka ovo su najteže utakmice, teško vrijeme, težak teren. Tražili smo da se polije teren prije meča, nisu to prihvatili. Znali smo šta nas čeka, morali smo da budemo strpljivi do prvog gola. Imali smo kontrolu, uradili sve što smo htjeli. Nismo htjeli puno da razmišljamo o Engleskoj, jer moramo da idemo polako i da poštujemo rivale. Prvi korak smo uradili onako kako smo htjeli, sada moramo da se pripremamo za Englesku", rekao je Kostić.

Vidi opis "Tražili smo da to urade, odbili su": Kostić otkrio šta je bio problem i priznao da je Srbija imala sreće Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Priznao je i sam da je srpski tim imao i malo sreće u samoj završnici kada je Letonija mogla da postigne gol za izjednačenje.

"Znali smo da će biti u niskom bloku, da neće biti lako, čekali su kontru, prekid, imali smo sreće na kraju, mogli smo da primimo gol. Hvala Bogu nismo. Nova tri boda smo uzeli, idemo dalje."

"Znači mi povratak u reprezentaciju"

Pogledajte 01:54 Filip Kostić izjava posle Letonije Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Filip se vratio u reprezentaciju pošto nije igrao još od Evropskog prvenstva.

"Povratak u reprezentaciju svakako je nešto posebno. Igranje za Srbiju je posebno za mene i porodicu. Srećan sam zbog povratak."

Slijedi meč sa Engleskom u utorak u Beogradu.

"Znamo da će biti teško, da će biti puna Marakana, da ni njima neće biti lako. Nadam se da će biti dobro, da ćemo se odmoriti, spremiti i pripremiti meč na najbolji način", zaključio je Filip Kostić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!