Tuhel u Srbiji nije htio da kaže Novak Đoković: Došao zbog fudbala, a pričao o "jednom teniseru"

Selektor Engleske umjesto o fudbalu govorio o talentovanim Srbima, mislio o Đokoviću, a nije htio da kaže.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv Engleske u kvalifikacijama za Svjetskog prvenstvo koje se 2026. godine održava u Kanadi, SAD i Meksiku. Meč srpske i engleske reprezentacije jedan je od najvažnijih u grupi, jer je odmah na početku takmičenja označen kao duel timova koji se bore za prvo mjesto i direktan plasman.

Taj veoma važan meč prvo je najavio selektor Srbije Dragan Stojković Piksi koji je konferenciju održao u Kući fudbala, a zatim sa nekoliko sati zakašnjenja i selektor Engleske Tomas Tuhel. Njemački stručnjak koji je često na udaru engleske javnosti zbog stila igre reprezentacije, nije bio previše zainteresovan da govori o fudbalu.

"Vidjećemo šta će biti. I kako će se odvijati. Spremni smo za sve, spremni smo za najbolju verziju Srbije. Sada smo u jednoj veoma sportskoj i veoma emotivnoj zemlji. Srbija ima mnogo talenata u svim vrstama sportova, u svim generacijama. Imaju kvalitet i sa time ćemo se suočiti, ali i sa emocijama. Okolnosti, prilike i sve moramo da radimo u našu korist", rekao je Tuhel, a kada je upitan na koje sportiste misli, nije želio da kaže imena:

"Jedan teniser mi je u mislima. Sa US opena. Naravno, ima talenata u fudbalu. Vaši igrači igraju u najboljim ligama, u najboljim klubovima. U svim sportovima. Pogledaćemo meč i analizirati. Moramo biti spremni za sutra i da ispoljimo kvalitet. To je najbolji dio i da se kvalifikujemo."

Tomas Tuhel se danima nalazi na meti kritika engleskih medija, iako njegov tim ima četiri pobjede na početku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Zbog toga je njemački trener upitan da li je njegovom timu bod dovoljno dobar i kako se osjeća kao selektor Engleske, što nije nimalo lak zadatak.

"Pitajte me sutra da li sam zadovoljan. Došli smo ovdje da pobijedimo", rekao je Tuhel i zatim dodao: "Privilegija je biti selektor Engleske i to je izazov koji sam htio. Od prvog dana radim sve da budemo uspješni i volim svaki minut toga. Dolazi kritika i mnogo mišljenja, što je normalno. Privilegija je i san."

Od srpskih fudbalera Tuhel nije želio nikog da izdvoji, ali je kratko pričao o Dušanu Vlahoviću koji je pomenut tokom konferencije. Napadač Juventusa je u sjajnoj formi na početku sezone, postigao je golove i u dresu kluba i u dresu reprezentacije, a protiv Engleske bi mogao da nastavi dobar niz.

"On je vrhunski napadač. Proučili smo sve njegove kretnje i završnice. I uradićemo sve da ga spriječimo da postiže golove", rekao je Tuhel, a mi vjerujemo da je i stručni štab "orlova" uradio isto sa Harijem Kejnom, koji će predvoditi napad Engleske u utorak uveče.

Prokomentarisao je selektor "Gordog Albiona" igru svog tima, ali i očekivanja od Srbije koju je dobro skautirao. Informisao se o taktičkim zamislima srpskog tima, načinu na koji počinje svaka akcija, ali i najvećim prijetnjama po gol koji će vjerovatno braniti Džordan Pikford.

"Što se tiče tima, nema previše promjena. Možda neka prilagođavanja. Imali smo odlično okupljanje i svi fudbaleri zaslužuju da igraju. Donosimo posljednje odluke večeras i sutra ujutru, svi su dostupni. Sve smo bolji protiv niskog bloka. Ali svaka utakmica je drugačija, moramo da iskoristimo prostore koje nam pokažu sutra. Teško je probiti nizak blok, to nije tajna, ali smo napredovali. Zadovoljan sam stavovima i apsolutno sam uvjeren da dobro napredujemo", rekao je Tuhel, prije nego što je prokomentarisao igru srpskog tima:

"Veoma su fleksibilni. Počinju napade iz posljednje linije u kojoj su trojica igrača, ali stoje veoma široko pa se 'šestica' spusti između njih, pa sa jednim bekom to bude i pet fudbalera u liniji. Njihovi bočni igrači napadaju veoma visoko i mnogo centriraju. Neobični su jer su obojica ljevonogi. Napadači su im izuzetno opasni. Tim je spreman za to."