Ovo je tim Srbije za Englesku: Kapiten opet ne igra, ali Piksi želi pobjedu u Beogradu

Fudbalska reprezentacija Srbije bez većih iznenađenja napada Engleze, sa dvojicom "teškaša" u napadu. Piksi je spremio tim koji ide na pobjedu.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije osvojila je sedam bodova u prva tri kvalifikaciona meča za Mundijal 2026, ali sada počinje teži dio ciklusa. Četvrti meč reprezentacije je možda i najteži - igraće se na punom stadionu "Rajko Mitić" protiv jedne od najboljih selekcija na svijetu, Engleske. Srbiji, koja će vjerovatno izaći na teren u veoma ofanzivnom sastavu, je na ovom meču potrebna pobjeda kako bi srpski tim ostao u konkurenciji za prvo mjesto, a zatim i eventualnom senzacijom u Londonu poslao Engleze u baraž!

O tome još nećemo da maštamo, ali pobjedi u Beogradu moramo da se nadamo. Rekao nam je to i selektor Dragan Stojković Piksi na konferenciji dan pred utakmicu, kada je u društvu defanzivca Nikole Milenkovića najavljivao meč. "A što ne bismo pobijedili? Da li je zabranjeno? Ja koliko znam, nije. Oni imaju isti cilj, dolaze da pobijede. Biće borba, težak meč. Za 90 minuta svašta može da se desi. Ne mogu da prognoziram", rekao je selektor Stojković i tako dodatno ohrabrio reprezentativce.

A biće im potrebna hrabrost, to je sigurno... Engleska je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, iako će u Beogradu igrati bez nekoliko zvijezda svjetskog fudbala. Na terenu neće biti Trenta Aleksander-Arnolda i Džuda Belingema iz Real Madrida, Džona Stounsa i Fila Fodena iz Mančester sitija, zatim Bukaja Sake iz Arsenala, Kola Palmera iz Čelsija...

Sa druge strane, selektor Stojković je zabrinut zbog manjka minutaže pojedinih srpskih reprezentativaca u njihovim klubovima, ali... Čini se i da ima dovoljno opcija da na megdan timu Tomasa Tuhela izvede izuzetno jak tim, pa popravi utisak sa Evropskog prvenstva prošlog ljeta kada su nas Englezi pobijedili minimalnim rezultatom u Njemačkoj.

Gol reprezentacije Srbije braniće Đorđe Petrović, čuvar mreže engleskog Bornmuta. Nekadašnji golman Čelsija imaće priliku da vidi na terenu neke momke koje dobro poznaje iz Premijer lige, a zadatak će mu biti isti kao i svakog vikenda - da ih spriječi dok pokušavaju da zatresu mrežu.

Slična je situacija sa Nikolom Milenkovićem. Komandant odbrane reprezentacije Srbije jedan je od najboljih fudbalera Notingem Foresta, a nacionalni tim će opet predvoditi sa kapitenskom trakom oko ruke. Sa njegove lijeve strane sigurno će zaigrati Strahinja Pavlović, dok ćemo na mjestu desnog štopera ovog puta vjerovatno gledati Strahinju Erakovića.

Neće se ništa mijenjati na bokovima - lijevo će Filip Kostić koji se vratio u nacionalni tim poslije godinu dana pauze, a desno Andrija Živković koji je već godinama standardan na tom mjestu. Jedan od najvažnijih igrača na terenu biće fudbaler Fulama Saša Lukić, koji dobro poznaje sve protivničke fudbalere. Od njegove borbe na sredini terena zavisiće ishod meča, odnosno šanse Srbije da odnese pobjedu.

Pomagaće mu Nemanja Maksimović, koji trkački može da parira momcima iz Premijer lige i to bi trebalo da bude glavni adut za ulazak u startnu postavu. Ispred dvojice centralnih veznih fudbalera djelovaće Lazar Samardžić, koji bi morao da bude spona između veznog reda i dvojice napadača.

Kada je riječ o njima, biće isto kao i u Letoniji. Aleksandar Mitrović dugo nije igrao za klub, u međuvremenu je i promijenio sredinu, pa će ostati na klupi za rezervne igrače. Zbog toga će kapitensku traku ponovo ponijeti Nikola Milenković, a mjesto u napadu zauzeti Luka Jović i Dušan Vlahović.

Dakle, da rezimiramo, očekivani tim Srbije za Englesku čine: Petrović - Eraković, Milenković, Pavlović - Živković, Maksimović, Lukić, Kostić - Samardžić - Jović, Vlahović.