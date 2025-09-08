Svetislav Pešić nije smijenjen: Košarkaški savez hitno reagovao

Selektor Svetislav Pešić ostaje na mjestu selektora košarkaške reprezentacije Srbije.

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaška javnost u Srbiji čeka na velike projmene nakon debakla nacionalnog tima na Eurobasketu 2025 i ispadanja od Finske već u osmini finala, a prva bi mogla da se desi na mjestu selektora. Iako se u ponedjeljak popodne pojavila informacija da je Košarkaški savez Srbije smenio Svetislava Pešića, to nije tačno.

Informaciju je prenio prvi Tanjug, ali je ubrzo stigao i demanti od strane upravo Košarkaškog saveza Srbije. Kako tvrde iz najvažnijeg tijela u Srbiji kada je košarka u pitanju - nikakva odluka nije donesena. To znači da će iskusni Pešić ostati na mjestu selektora, ali neće još mnogo vremena provesti na toj funkciji.

Anketa Ko će biti selektor Srbije poslije Pešića? Dušan Alimpijević 26.32% (10)

Saša Obradović 42.11% (16)

Vlada Jovanović 2.63% (1)

Darko Rajaković 10.53% (4)

Zoran Lukić 0% (0)

Nijedan od ponuđenih odgovora, neko drugi 18.41% (7) Povratak na glasanje Ko će biti selektor Srbije poslije Pešića? Dušan Alimpijević

Saša Obradović

Vlada Jovanović

Darko Rajaković

Zoran Lukić

Nijedan od ponuđenih odgovora, neko drugi Glasaj Rezultati

Košarkaški savez Srbije i Svetislav Pešić imaju dogovorenu saradnju samo do kraja Eurobasketa 2025, odnosno do kraja septembra. Za sada djeluje nemoguće da se dogovori produžetak ugovora, što znači da će Pešić za dvadesetak dana završiti svoju selektorsku misiju na klupi srpskog nacionalnog tima.

Ne čudi što je košarkaški savez Srbije već krenuo u potragu za novim selektorom. Kao prvi kandidat navodi se Dušan Alimpijević, šef struke u turskom Bešiktašu. Nekadašnji trener Crvene zvezde dobiće i saslušati ponudu za preuzimanje nacionalnog tima, a od njegove odluke zavisi da li će KSS pregovarati sa još nekim stručnjacima.