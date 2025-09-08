logo
Svetislav Pešić nije smijenjen: Košarkaški savez hitno reagovao

0

Selektor Svetislav Pešić ostaje na mjestu selektora košarkaške reprezentacije Srbije.

Svetislav Pešić još nije smijenjen Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaška javnost u Srbiji čeka na velike projmene nakon debakla nacionalnog tima na Eurobasketu 2025 i ispadanja od Finske već u osmini finala, a prva bi mogla da se desi na mjestu selektora. Iako se u ponedjeljak popodne pojavila informacija da je Košarkaški savez Srbije smenio Svetislava Pešića, to nije tačno.

Informaciju je prenio prvi Tanjug, ali je ubrzo stigao i demanti od strane upravo Košarkaškog saveza Srbije. Kako tvrde iz najvažnijeg tijela u Srbiji kada je košarka u pitanju - nikakva odluka nije donesena. To znači da će iskusni Pešić ostati na mjestu selektora, ali neće još mnogo vremena provesti na toj funkciji.

Anketa

Ko će biti selektor Srbije poslije Pešića?

  • Dušan Alimpijević

    26.32% (10)

  • Saša Obradović

    42.11% (16)

  • Vlada Jovanović

    2.63% (1)

  • Darko Rajaković

    10.53% (4)

  • Zoran Lukić

    0% (0)

  • Nijedan od ponuđenih odgovora, neko drugi

    18.41% (7)

Ko će biti selektor Srbije poslije Pešića?

Rezultati

Košarkaški savez Srbije i Svetislav Pešić imaju dogovorenu saradnju samo do kraja Eurobasketa 2025, odnosno do kraja septembra. Za sada djeluje nemoguće da se dogovori produžetak ugovora, što znači da će Pešić za dvadesetak dana završiti svoju selektorsku misiju na klupi srpskog nacionalnog tima.

Ne čudi što je košarkaški savez Srbije već krenuo u potragu za novim selektorom. Kao prvi kandidat navodi se Dušan Alimpijević, šef struke u turskom Bešiktašu. Nekadašnji trener Crvene zvezde dobiće i saslušati ponudu za preuzimanje nacionalnog tima, a od njegove odluke zavisi da li će KSS pregovarati sa još nekim stručnjacima.

