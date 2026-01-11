"Ne smijemo olako da ih shvatimo": Penjaroja i Vašington oprezni pred gostovanje u Podgorici

Đoan Penjaroja i Dvejn Vašington oprezni su pred gostovanje Partizana u Pogorici

Izvor: MN PRESS

Partizan vida evroligaške rane u ABA ligi. Igraće protiv Studentskog centra u Podgorici večeras (20.30 časova). Pokušaće u Morači da dođe do trijumfa poslije dva poraza u duploj evroligaškoj nedjelji. Uoči tog susreta oglasili su Đoan Penjaroja i Dvejn Vašington.

"Poslije meča sa Barselonom moramo pre svega da se oporavimo. Potrebno je da napredujemo, da se kroz trening pripremimo i da odigramo jednu čvrstu i stabilnu utakmicu. Gostovanja nikada nisu laka, zbog toga moram oda uložimo dodatni napor. Kako u pripremi, tako i na samom terenu", poručio je Penjaroja.

Oprezan je i američki košarkaš, a crno-bijeli su u prvom meču u Areni rutinski slavili (94:72).

"Nastavljamo da se borimo u ABA ligi, u samom smo vrhu i potrebno je da ostanemo na tom putu. Igramo protiv ekipe koju ne smemo olako da shvatimo. Moramo da imamo dobar pristup od samog starta", zaključio je Vašington.