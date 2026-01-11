logo
Čitaoci reporteri

"Ne smijemo olako da ih shvatimo": Penjaroja i Vašington oprezni pred gostovanje u Podgorici

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Đoan Penjaroja i Dvejn Vašington oprezni su pred gostovanje Partizana u Pogorici

Penjaroja i Vašington pred Studentski centar Izvor: MN PRESS

Partizan vida evroligaške rane u ABA ligi. Igraće protiv Studentskog centra u Podgorici večeras (20.30 časova). Pokušaće u Morači da dođe do trijumfa poslije dva poraza u duploj evroligaškoj nedjelji. Uoči tog susreta oglasili su Đoan Penjaroja i Dvejn Vašington.

"Poslije meča sa Barselonom moramo pre svega da se oporavimo. Potrebno je da napredujemo, da se kroz trening pripremimo i da odigramo jednu čvrstu i stabilnu utakmicu. Gostovanja nikada nisu laka, zbog toga moram oda uložimo dodatni napor. Kako u pripremi, tako i na samom terenu", poručio je Penjaroja.

Oprezan je i američki košarkaš, a crno-bijeli su u prvom meču u Areni rutinski slavili (94:72).

"Nastavljamo da se borimo u ABA ligi, u samom smo vrhu i potrebno je da ostanemo na tom putu. Igramo protiv ekipe koju ne smemo olako da shvatimo. Moramo da imamo dobar pristup od samog starta", zaključio je Vašington.

Tagovi

KK Partizan SC Derbi ABA liga

