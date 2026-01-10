logo
NBA as ne stiže u Beograd: Barcokas u problemu pred Partizan, a ne može da koristi ni Tajrika Džounsa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Još jedan igrač na listi povrijeđenih u Olimpijakosu.

Monte Moris ne igra protiv Partizana Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Košarkaši Olimpijakosa gostuju ekipi Partizana u 22. kolu Evrolige, a grčki crveno-bijeli stižu u Beograd bez najnovijeg pojačanja. Doskorašnji NBA igrač Monte Moris doživio je povredu i neće se vraćati na teren mjesec dana.

Iako je njegov dolazak izazvao veliku bum u evropskoj košarci, nažalost, ljubitelji košarke će morati da sačekaju da ga vide na djelu u punom sjaju. Moris je igrao nešto više od deset minuta protiv Bajerna, postigavši jedan poen uz jedan skok, a teren je napustio pet minuta prije kraja utakmice.

Povreda Monte Morisa
Izvor: X/Çemberin İçi

Jorgos Barcokas ima velikih problema sa povredama igrača ove sezone, a protiv Partizana prema trenutnim informacijama neće igrati Kinan Evans, Mustafa Fal, Šekil Mekisik i Frenk Nilikina, dok u sastavu neće biti ni Tajrika Džounsa koji je prije nekoliko dana crno-bijeli dres zamijenio crveno-bijelim.

Olimpijakos je trenutno na učinku od 12 pobjeda i osam poraza, što je dovoljno za osmu poziciju. Partizan je posljednji sa skorom 6-15.

Tagovi

KK Olimpijakos KK Partizan Evroliga

