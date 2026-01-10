logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zašto sezonske karte Partizana ne važe za Olimpijakos? Klub se hitno oglasio i objasnio situaciju

Zašto sezonske karte Partizana ne važe za Olimpijakos? Klub se hitno oglasio i objasnio situaciju

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

KK Partizan oglasio se poslije puštanja u prodaju ulaznica za meč sa Olimpijakosom jer su navijači bili nezadovoljni zbog toga što moraju da kupe karte.

Partizan o ulaznicama za Olimpijakos Izvor: MN PRESS

Partizan dočekuje Olimpijakos u "Pioniru". Zbog zauzetosti Arene i Evropskog prvenstva u vaterpolu došlo je do pomijeranja. Crno-bijeli objavili su vijest o početku prodaje karata za taj meč i to je razbjesnilo navijače. Bili su ljuti što moraju da izdvoje još novca da kupe karte za meč sa grčkim timom iako su već platili sezonske ulaznice.

Pojavilo se dosta komentara na društvenim mrežama zbog toga, a iz kluba su odlučili da se oglase i da pošalju saopštenje u vezi te utakmice i samog načina kupovine karata. U pitanju je saopštenje koje je objavljeno na samom početku sezone koje su sada ponovo objavili.

"Važne napomene. Sezonska ulaznica važi za sve utakmice, osim za mečeve Evrolige koje će Partizan igrati van Arene usljed zauzetosti dvorane tokom januara. Za evroligaške mečeve van Arene sezonska ulaznica obezbjeđuje pravo preče kupovine dnevne ulaznice u hali u kojoj crno-bijeli budu igrali kao domaćini, bilo u zemlji ili inostranstvu", stoji u saopštenju.

Koja je cijena karata?

Iz košarkaškog kluba saopštili su i da će prihod od svih ulaznica za meč sa Olimpijakosom da doniraju fudbalskom klubu koji se bori za evrolicencu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Evroliga KK Olimpijakos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC