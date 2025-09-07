Pešić otkrio javnosti šta je Aleksa prećutao: "Nisam htio da bude opravdanje, hoću da kažem samo jedno"

Selektor Srbije oglasio se o problemu na Eurobasketu za koji se nije znalo.

Selektor Srbije Svetislav Pešić otkrio je da je korona virus napravio velike zdravstvene probleme u reprezentaciji tokom Eurobasketa.

Nakon povratka iz Rige poslije neuspjeha i eliminacije u meču osmine finala protiv Finske, Pešić je na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" govorio o tom problemu. Ono što je Aleksa Avramović poslije poraza samo nagovijestio, Pešić je potpuno objasnio javnosti.

"Ja sam to onako, usput rekao, da ne bi ispalo kao neko opravdanje. Samo želim da kažem da su većina igrača posljednjih nekoliko dana živjela sa povredama koje su se obnavljale. To su ostaci dugačke lige, uvukao nam se u ekipu virus, jutros je dobio koronu moj kolega iz reprezentacije Letonije. Mi smo zakačili, nekoliko igrača, ali sada smo izašli iz toga. Kad nismo već pobijedili, valjda ćemo se spasiti korona virusa", rekao je Pešić u razgovoru sa novinarima.

Reprezentacija je tokom čitavog Eurobasketa imala problema sa povredama i sa bolestima, počev od prinudnog odlaska kapitena Bogdana Bogdanovića u Sjedinjene Države poslije 2. kola, zbog povrede zadnje lože. Niz igrača je "padao" zbog različitih problema - Tristan Vukčević je propuštao meč takođe zbog zadnje lože, a Aleksa Avramović i Ognjen Dobrić trčali su u svlačionicu u toku utakmica zbog problema sa stopalom (Avramović) i skočnim zglobom (Dobrić).

U takvoj situaciji, uz problem i sa korona virusom povrh svega, planirani ritam rada reprezentacije Srbije bio je prinudno mijenjan, a igrači su ispadali iz redovnog procesa. Posljedica je bila veoma bolna i po njih i po čitavu naciju - još jedan prerani kraj Eurobasketa.

Nakon povratka u Beograd, zato su selektora novinari odmah poslije izlaska iz aviona pitali da li će podnijeti ostavku.

