logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iz Denvera udarili po Pešiću i košarkašima Srbije: "Trener zaspao, a Gudurić ne radi ništa"

Iz Denvera udarili po Pešiću i košarkašima Srbije: "Trener zaspao, a Gudurić ne radi ništa"

0

Burna reakcija analitičara Denvera Erika Seduma na lošu igru reprezentacije Srbije protiv Finske.

analitičar Denvera Erik Sedum kritikovao Srbiju i Pešića Izvor: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia

Partije košarkaške reprezentacije Srbije pratile su se i u Sjedinjenim Američkim Državama, prije svega zbog Nikole Jokića. Kako Srbija sa najboljim košarkašem svijeta nije uspjela da dođe do medalje, štaviše ispala je već u osmini finala, odjeknulo je to ne samo u Americi nego i u Denveru.

Tako je Erik Sedum, analitičar u Nagetsima, i te kako osuo paljbu po selektoru Srbije Svetislavu Pešiću i načinu na koji je na ovom turniru koristio Nikolu Jokića, ocjenjujući da je morao bolje.

"Ja sam veoma protiv selektora Pešića. Ovo mora da bude posljednji put da ga gledam kako vodi Srbiju. Iskreno sam mislio da je zaspao za volanom. Nisam vidio nikakve prilagođene poteze", rekao je Sedum u podkastu "DNVR" gdje je takođe imao kritike i na račun drugih košarkaša Srbije.

"Ne znam šta je radio. Brate, imaš druge igrače. Marko Gudurić ne radi ništa. Gdje je Vanja Marinković? Probaj nešto drugo. Zašto Aleksa Avramović igra samo 17 minuta, dok je Stefan Jović na terenu jedva diše?", zapitao se analitičar.

Podsjetimo, košarkaši Srbije ponovo su podbacili na Eurobasketu, a danas se svi zajedno vraćaju kući u Beograd.

Tagovi

orlovi Eurobasket 2025 košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC