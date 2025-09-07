Iz Denvera udarili po Pešiću i košarkašima Srbije: "Trener zaspao, a Gudurić ne radi ništa"

Burna reakcija analitičara Denvera Erika Seduma na lošu igru reprezentacije Srbije protiv Finske.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia

Partije košarkaške reprezentacije Srbije pratile su se i u Sjedinjenim Američkim Državama, prije svega zbog Nikole Jokića. Kako Srbija sa najboljim košarkašem svijeta nije uspjela da dođe do medalje, štaviše ispala je već u osmini finala, odjeknulo je to ne samo u Americi nego i u Denveru.

Tako je Erik Sedum, analitičar u Nagetsima, i te kako osuo paljbu po selektoru Srbije Svetislavu Pešiću i načinu na koji je na ovom turniru koristio Nikolu Jokića, ocjenjujući da je morao bolje.

"Ja sam veoma protiv selektora Pešića. Ovo mora da bude posljednji put da ga gledam kako vodi Srbiju. Iskreno sam mislio da je zaspao za volanom. Nisam vidio nikakve prilagođene poteze", rekao je Sedum u podkastu "DNVR" gdje je takođe imao kritike i na račun drugih košarkaša Srbije.

"Ne znam šta je radio. Brate, imaš druge igrače. Marko Gudurić ne radi ništa. Gdje je Vanja Marinković? Probaj nešto drugo. Zašto Aleksa Avramović igra samo 17 minuta, dok je Stefan Jović na terenu jedva diše?", zapitao se analitičar.

Podsjetimo, košarkaši Srbije ponovo su podbacili na Eurobasketu, a danas se svi zajedno vraćaju kući u Beograd.