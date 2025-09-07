"Kakve ostavke, zbog čega?": Svetislav Pešić na aerodromu odgovorio da li će se povući iz reprezentacije

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić dočekan pitanjima o ostavci poslije eliminacije sa Eurobasketa.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije vratila se u nedjelju sa Eurobasketa poslije eliminacije u osmini finala protiv Finske, a selektor Svetislav Pešić odmah je po sletanju aviona bio upitan da li će podnijeti ostavku.

"Ostavke nikada ne dajem. Kakve ostavke, zbog čega ostavke? Došao sam ovdje da uredim ono što sam uredio i uradio, kada niko nije htio. Imamo dogovor do kraja septembra, sješćemo, razgovaraćemo, uvijek sam tu i tojim na raspolaganju za svaku vrstu pomoći, angažovanja. Što se tiče ostavke, ovo nije fudbal, ovo je košarka, ostavke se ne daju, niti ima razloga", rekao je Pešić.

Reprezentacija Srbije eliminisana je u osmini finala kao i na prošlom Eurobasketu, takođe pod Pešićevim vođstvom, a u međuvremenu je osvojila dvije velike medalje - srebro na Svjetskom prvenstvu u Manili 2023, a potom i bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu godinu dana kasnije.

Pešić je prošle godine produžio ugovor sa tada novim predsjednikom Košarkaškog saveza Srbije Nebojšom Čovićem na godinu dana, do kraja Eurobasketa i saradnja će po tom osnovu biti završena krajem ovog mjeseca. Sudeći prema Pešićevim riječima, realnije je da će "orlovi" poslije četiri godine dobiti novog selektora.

