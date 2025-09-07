Anketa: Ko će biti selektor Srbije poslije Pešića?

Da li će Svetislav Pešić ostati trener reprezentacije Srbije? Teško je to očekivati, a ovo je lista kandidata koji bi mogli da ga zamijene. Glasajte u našoj anketi na kraju teksta.

Nakon bolnog poraza reprezentacije Srbije u osmini finala Evropskog prvenstva, ostaje pitanje da li će selektor Srbije Svetislav Pešić ostati na čelu tima, mada se odgovor nazire još od trenutka kada je pristao na kratkoročno produženje ugovora. Taj kratki rok odnosio se pre svega na Eurobasket, na kojem je bio plan da se napadne zlato, ali je taj san raspršen već u osmini finala - kao i na prethodnom Evropskom prvenstvu, 2022.

Zbog svega navedenog, kao i zbog potpunog razočaranja na Evropskom prvenstvu, poslije kojeg će biti potreban "restart", teško je očekivati da će Srbija pod Pešićem ući i u projekat "Katar 2027", a potom i "Los Anđeles 2028".

Ko bi mogli da budu Pešićevi nasljednici? Neka imena se nameću već jutro poslije kraha na Evropskom prvenstvu.na?

Dušan Alimpijević

Kao ime koje se može pojaviti među kandidatima je svakako bivši trener Crvene zvezde. Sarađivao je sa Nebojšom Čovićem na Malom Kalemegdanu, poznato je da ga predsjednik KSS izuzetno cijeni i sigurno je spreman da mu ponudi šansu da ponovo sarađuju. I dalje mladi trener etablirao se kao godinama uspješan trener u Turskoj, na klupi Burse i Bešiktaša ostvario je velike uspjehe, nastupe u finalu Evrokupa i turskog plej-ofa.

Saša Obradović

Još jedan srpski trener koji bi mogao da zamijeni selektora Pešića je Saša Obradović. Donedavni trener Monaka i ujedno bivši strateg Crvene zvezde imao je sjajne sezone sa klubom iz kneževine. Takođe, Obradović je sa reprezentacijom Jugoslavije kao igrač osvajao brojne medalje, zlato na Eurobasketu 1995, srebro na Olimpijskim igrama 1996, opet zlato na Eurobasketu 1997, zlato na Svjetskom prvenstvu 1998, kao i na Eurobasketu 2001... O stručnosti trenera koji je ostavio veliki trag u Monaku i ne treba govoriti, rezultati govore sami sa sebe - Fajnal-for Evrolige 2023, Kup Francuske iste godine. Sa Čovićem se nije rastao u dobrom tonu nakon kratke epizode na klupi Zvezde u ljeto i jesen 2020, tada je i tužio crveno-bele o čemu je predsednik KSS javno govorio, ali značaj funkcije selektora sigurno bi i takvu istoriju stavio u drugi plan.

Vlada Jovanović

Bivši trener Partizana koji posljednje dvije sezone piše istoriju sa ekipom Spartaka ne bi bio nikakvo čudo na klupi Srbije. Jovanović je vodio Spartak u ABA dva ligi, a onda u regionalnom takmičenju došao do vrlo dobrog uspjeha. Da nije slučajnost to što je Spartak čitave sezone bio na zavidnom nivou kasnije je potvrdio i u domaćem šampionatu kad je sa Subotičanima izbacio Crvenu zvezdu u polufinalu.

Važno je i to da je kao selektor U-18 reprezentacije osvajao zlata na Evropskom prvenstvu 2009. godine u Francuskoj i 2017. godine u Slovačkoj.





Darko Rajaković

Darko Rajaković trener Toronta

NBA trener koji od 2023. vodi Toronto mogao bi biti zanimljiva opcija košarkaškom savjetu Srbije, ali ujedno i malo izvodljiva. Obaveze u SAD ne bi dozvoljavale treneru iz Čačka da bez pritiska vodi reprezentaciju Srbije tokom kvalifikacionih prozora, ali i pored toga važno je znati da je riječ o stručnjaku koji naporno radi sa ekipom Toronta od 2023. godine, koja je baš po njegovom dolasku na klupu ušla u period tranzicije. Rad sa mladim i novim igračima postao je njegov zaštitni faktor, pa bi Rajaković sigurno znao kako da timu prilagodi novajlije.

Bio je asistent selektoru Saši Đorđeviću 2019. godine tokom nastupa na Mundobasketu u ini.

Zoran Lukić

Lukić je srpski trener koji trenutno vodi reprezentaciju Rusije. Trenersku karijeru je započeo 1995, a od 2006. postao je glavni trener drugog tima CSKA, odnosno omladinske ekipe. Lukić je bio selektor reprezentacije Indije, a takođe je bio i na mjestu pomoćnog trenera mlađih selekcija Rusije, dok nije stigao na mjesto glavnog stratega seniorskog tima ove zemlje. Autoritarni trener izgradio je ime u Rusiji, u kojoj je i selektor od 2024, s tim da zbog rata u Ukrajini nema šansu da vodi ekipu u takmičenjima.