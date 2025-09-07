logo
Trenutak koji je svima promakao: Jokić pobjesnio na klupi, pogledajte šta je vikao

Trenutak koji je svima promakao: Jokić pobjesnio na klupi, pogledajte šta je vikao

Autor Milutin Vujičić
0

Pogledajte trenutak kada je Nikola Jokić bio veoma ljut zbog igre reprezentacije Srbije na meču protiv Finske, tako da je vikao na tajm-autu.

Nikola Jokić pobjesnio na klupi na meču protiv Finske Izvor: RTS/Screenshot

Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od Finske (92:86) i tako je svoje učešće na Eurobasketu završila već u osmini finala. To je drugi put uzastopno da srpski košarkaši kao veliki favoriti ispadaju u prvoj nokaut rundi na Eurobasketu, pošto ih je sličan peh već zadesio pruhe tri godine, samo su tada izgubili od Italije.

Ko je kriv za to? U narednim danima čekaju nas sigurno velike analize koje će pokušati da nađu pronađu rješenje i opravdanje, ali za sada prvi utisak govori da su košarkaši Srbije bili previše nervozni u ključnim trenucima meča.

Za to je donekle bilo opravdanja zbog povreda koje su nas "osakatile", bilo je malo do suđenja koje zaista nije bilo na nivou, ali ima nešto i do naše košarke. Čini se da je način igre reprezentacije Srbije, koja se previše oslanjala na Jokića i nije uspjela da pronađe ritam kao tokom priprema, uticala na stepen nervoze. Tako je krajem prve dionice moglo da se vidi koliko je Jokić bio frustriran na jednom tajm-autu. Pogledajte taj detalj:

Pogledajte

00:18
Nikola Jokić viče na klupi Srbije
Izvor: RTS1
Izvor: RTS1

Vidjeli smo kako je Vanja Marinković, koji je malo igrao na utakmici protiv Finske, objašnjavao Jokiću za neku od ranijih situacija na terenu, a potom je Somborac burno reagovao, onako u nemoći.

"Šta da radim?", rekao je između ostalog Nikola Jokić u ovom izlaganju, što dovoljno govori o košarci koju je Srbija igrala.

Imamo najboljeg na svijetu i ništa nismo uradili

Ovo je drugi uzastopni Eurobasket na kome je Srbija igrala sa Nikolom Jokićem, najboljim igračem na planeti, međutim opet se kući vraća bez medalje. Kao ni tada u Češkoj i Njemačkoj, uloge nisu bile dovoljno dobro definisane, tako da se previše gledalo šta će to da uradi Nikola Jokić.

"Zakazao" je ostatak tima i nije uspjevao da uhvati priključak za Fincima, tako da se zbog toga Srbija razočarana vraća sa turnira na kome je sanjala zlato poslije toliko godina.

Tagovi

Eurobasket 2025 košarka Nikola Jokić

