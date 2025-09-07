Pogledajte trenutak kada je Nikola Jokić bio veoma ljut zbog igre reprezentacije Srbije na meču protiv Finske, tako da je vikao na tajm-autu.

Izvor: RTS/Screenshot

Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od Finske (92:86) i tako je svoje učešće na Eurobasketu završila već u osmini finala. To je drugi put uzastopno da srpski košarkaši kao veliki favoriti ispadaju u prvoj nokaut rundi na Eurobasketu, pošto ih je sličan peh već zadesio pruhe tri godine, samo su tada izgubili od Italije.

Ko je kriv za to? U narednim danima čekaju nas sigurno velike analize koje će pokušati da nađu pronađu rješenje i opravdanje, ali za sada prvi utisak govori da su košarkaši Srbije bili previše nervozni u ključnim trenucima meča.

Vidi opis Trenutak koji je svima promakao: Jokić pobjesnio na klupi, pogledajte šta je vikao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 20 / 20

Za to je donekle bilo opravdanja zbog povreda koje su nas "osakatile", bilo je malo do suđenja koje zaista nije bilo na nivou, ali ima nešto i do naše košarke. Čini se da je način igre reprezentacije Srbije, koja se previše oslanjala na Jokića i nije uspjela da pronađe ritam kao tokom priprema, uticala na stepen nervoze. Tako je krajem prve dionice moglo da se vidi koliko je Jokić bio frustriran na jednom tajm-autu. Pogledajte taj detalj:

Pogledajte 00:18 Nikola Jokić viče na klupi Srbije Izvor: RTS1 Izvor: RTS1

Vidjeli smo kako je Vanja Marinković, koji je malo igrao na utakmici protiv Finske, objašnjavao Jokiću za neku od ranijih situacija na terenu, a potom je Somborac burno reagovao, onako u nemoći.

"Šta da radim?", rekao je između ostalog Nikola Jokić u ovom izlaganju, što dovoljno govori o košarci koju je Srbija igrala.

Imamo najboljeg na svijetu i ništa nismo uradili

Ovo je drugi uzastopni Eurobasket na kome je Srbija igrala sa Nikolom Jokićem, najboljim igračem na planeti, međutim opet se kući vraća bez medalje. Kao ni tada u Češkoj i Njemačkoj, uloge nisu bile dovoljno dobro definisane, tako da se previše gledalo šta će to da uradi Nikola Jokić.

"Zakazao" je ostatak tima i nije uspjevao da uhvati priključak za Fincima, tako da se zbog toga Srbija razočarana vraća sa turnira na kome je sanjala zlato poslije toliko godina.