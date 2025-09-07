logo
Poznato stanje Slobodana Šarenca: Komentatoru RTS-a pozlilo poslije ispadanja Srbije

Autor Milutin Vujičić
0

Nove informacije o stanju sportskog komentatora Slobodana Šarenca koji je prenosio meč Srbija - Finska.

Pozlilo Slobodanu Šarencu stanje sada dobro Izvor: MN PRESS

Poznati sportski komentator Slobodan Šarenac sada je dobro, nakon što mu je pozlilo poslije utakmice Srbija - Finska na Eurobasketu, potvrđeno je za MONDO. Šarencu se slošilo po završetku napete utakmice u Rigi, pa je po njega čak došla i Hitna pomoć koja je morala da reaguje na licu mjesta.

Prema informacijama koje stižu sa lica mjesta, Šarenac je loše bio i prije same utakmice, tako da je morao da dobije infuziju kako bi uopšte mogao da prenosi meč za RTS.

Nezvanično, Šarenac se otrovao hranom, a spominje se i virus. Upravo je o "virusu" pričao i selektor Svetislav Pešić poslije eliminacije Srbije sa Eurobasketa, istakavši da je nekoliko njegovih igrača bilo bolesno, međutim nije precizirao o kome se radi niti kakav je virus u pitanju.

Što se tiče Šarenca, osetio je jak bol u stomaku i zato je Hitna pomoć morala da reaguje poslije stresnog meča Srbije i Finske, a sada je njegovo stanje daleko bolje.

Nažalost, više neće prenositi mečeve Srbije sa Eurobasketa 2025, pošto se "orlovi" vraćaju kući.

Tagovi

Eurobasket 2025

