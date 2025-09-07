"Potpuni šok i debakl, senzacija na Eurobasketu 2025": Svi mediji u Hrvatskoj pišu o porazu Srbije

Bolan poraz košarkaške reprezentacije Srbije privukao je mnogo pažnje medija u regionu, posebno sajtova u Hrvatskoj.

Izvor: EPA/TOMS KALNINS

Košarkaška reprezentacija Srbije neslavno je završila takmičenje na Eurobasketu 2025, pošto je u osmini finala poražena od Finske (92:86). Izabranici selektora Svetislava Pešića potpuno su podbacili na ovom meču, a bolna eliminacija mogla bi da bude samo početak turbulentnog perioda za nacionalni tim pred kojim su sada veoma važni dani.

Dok se u Srbiji analizira i razgovara o ispadanju sa turnira na koji se krenulo uz misli o zlatnoj medalji, porazom Srbije bave se i novinari u okruženju. Praktično svi regionalni sajtovi prenijeli su vijest o ispadanju Srbije sa Evropskog prvenstva, a brojni mediji u Hrvatskoj su napisali i po nekoliko vijesti o dešavanjima u Letoniji.

Šta pišu u Hrvatskoj o porazu Srbije?

Debakl srpskog nacionalnog tima izazvao je mnogo pažnje u hrvatskim medijima, pa je ovo jedna od glavnih vijesti na svim najčitanijim portalima u toj zemlji. U centru pažnje nije bio samo izvještaj sa utakmice koju su odigrale selekcije Srbije i Finske, već i konferencija selektora Svetislava Pešića, a zatim i izjave pojedinih košarkaša Srbije.

"Jutarnji list" iskoristio je naslov koji dosta dobro opisuje kompletnu situaciju. "Potpuni šok u susjedstvu i debakl Orlova kojem se nitko nije nadao! Srbija nakon drame ispala s Eurobasketa" napisali su u tom mediju, a zatim su prenijeli reakciju selektora Pešića i nekoliko reprezentativaca. Emotivno obraćanje Ognjena Dobrića objavili su u posebnom tekstu, koji im je jedno vrijeme bio na prvom mjestu naslovne strane sajta.

Portal "Index" bio je među najblažima kada je riječ o prenošenju vijesti o ispadanju Srbije. "Srbija šokantno ispala u osmini finala EuroBasketa", glasio je naslov njihove prve vijesti, a zatim su prenijeli izjave selektora Pešića, vest da FIBA ovaj rezultat smatra jednom od najvećih senzacija svih vremena i tekst u kojem navode kako su Srbi upravo Pešića označili kao najvećeg krivca za debakl.

Pored teksta o ispadanju Srbije koji su naslovili sa "Srbija poražena nakon velike drame! Policija primila dojavu o bombi, blokirana je cijela ulica", "Večernji" je prenio i vijest o zdravstvenom stanju košarkaškog komentatora Slobodana Šarenca, kojem je pozlilo nakon utakmice Srbije i Finske.

Jutro nakon meča na naslovnoj strani portala "24 sata" nema vesti o ispadanju Srbije sa Evropskog prvenstva jer su im u fokusu borilački sportovi, ali su vijesti o debaklu objavili u subotu uveče. Pored teksta o eliminaciji srpskog tima pod naslovom "Senzacija na Europskom prvenstvu: Finci izbacili Srbiju!", tu su i komentari navijača o utakmici, ali i izjave selektora Svetislava Pešića sa konferencije.

Šta se piše u regionu?

Praktično svi su u subotu uveče i u nedjelju ujutru pisali o porazi Srbije. Crnogorske "Vijesti" prenijele su vijest o senzaciji na Evropskom prvenstvu, a sarajevski "SportSport" objavio je čak četiri teksta o ovoj temi. Tu su vijest o ispadanju Srbije, konferencija Svetislava Pešića, zatim kritike navijača na njegov račun i na kraju obraćanje Alekse Avramovića pred televizijskim kamerama.

Portal "Klix" objavio je da se Srbija obrukala, prenio informaciju da FIBA ovo smatra ogromnom senzacijom i obavijestio svoje čitaoce da je Slobodanu Šarencu pozlilo nakon meča protiv Finske u Rigi. Kreativni su bili i Makedonci, pošto je sajt Ekipa pobjedu Finske nad Srbijom opisao kao "Čudo neviđeno".